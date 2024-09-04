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Posted 4 сентября 2024, 12:03

Published 4 сентября 2024, 12:03

Modified 4 сентября 2024, 12:05

Updated 4 сентября 2024, 12:05

«Азот» вручил именные стипендиальные сертификаты студентам Березников и Соликамска

4 сентября 2024, 12:03
Предприятие с 2011 года выступает социальным партнером учебных заведений.

Филиал «Азот» АО «ОХК „Уралхим“ в День знаний вручил стипендиальные сертификаты студентам учебных заведений Березников и Соликамска. Пятнадцать учащихся 3-4 курсов стали обладателями дополнительной стипендии от предприятия.

«Азот» с 2011 года выступает социальным партнером учебных заведений. Каждое полугодие выплачиваются лучшим студентам дополнительные имиджевые стипендии, предоставляются места для прохождения практик и стажировок, заключаются договоры о целевом обучении, предусматривающие выплату стипендии и гарантированное трудоустройство.

По итогам летней сессии предприятие поощрило по пять лучших студентов из Березниковского филиала Пермского национального исследовательского политехнического университета (БФ ПНИПУ), Березниковского политехнического (БПТ) и Соликамского горно-химического техникумов (СГХТ). При конкурсном отборе на получение стипендии учитывается успеваемость, активное участие в конкурсах, конференциях, олимпиадах и в общественной жизни учебного заведения.

Ольга Евтина, заместитель директора филиала «Азот» АО «ОХК „Уралхим“ по персоналу и социальной политике:

— Филиал «Азот» поддерживает талантливых студентов технических и естественно-научных профилей. Мы готовы помогать им уже на этапе обучения. Получив достойное образование, выпускники БФ ПНИПУ, БПТ и СГХТ могут построить успешную профессиональную карьеру в «Уралхиме».
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