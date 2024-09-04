«Азот» вручил именные стипендиальные сертификаты студентам Березников и Соликамска

По итогам летней сессии предприятие поощрило по пять лучших студентов из Березниковского филиала Пермского национального исследовательского политехнического университета (БФ ПНИПУ), Березниковского политехнического (БПТ) и Соликамского горно-химического техникумов (СГХТ). При конкурсном отборе на получение стипендии учитывается успеваемость, активное участие в конкурсах, конференциях, олимпиадах и в общественной жизни учебного заведения.