Белорусам нравится пермское мороженое в полтора раза сильнее, чем годом ранее

С начала года по 3 сентября из Пермского края отправлено 33,83 тонн мороженого в Беларусь. Это на 51% выше аналогичного периода 2023 года. Тогда в Беларусь было ввезено 16,731 тонн мороженного из Перми, сообщают в Управлении Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.