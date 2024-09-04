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В Беларусь из Перми с начала года поставлено более 33 тонн мороженого

Белорусам нравится пермское мороженое в полтора раза сильнее, чем годом ранее

4 сентября 2024, 04:44
Фото: 1MI

В Беларусь из Перми с начала года поставлено более 33 тонн мороженого

За год объем поставок вырос в полтора раза.

С начала года по 3 сентября из Пермского края отправлено 33,83 тонн мороженого в Беларусь. Это на 51% выше аналогичного периода 2023 года. Тогда в Беларусь было ввезено 16,731 тонн мороженного из Перми, сообщают в Управлении Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

На днях специалистами ведомства проконтролирована отправка 5,352 т мороженого в ассортименте из Пермского края в Республику Беларусь.

Автотранспорт, оборудованный морозильной установкой, соответствовал установленным ветеринарно-санитарным требованиям, необходимым для перевозки данного подконтрольного товара. Отправленная партия мороженого соответствовала ветеринарно-санитарным требованиям Евразийского экономического союза. Качество продукции подтверждено результатами лабораторных испытаний.

Ранее сообщалось, что Республика Беларусь занимает десятое место среди экспортных партнеров Прикамья, а также второе место по объемам импорта в регион. Пермский край экспортирует в Республику продукцию химической промышленности, машиностроения, древесину и целлюлозно-бумажные изделия. В основе импорта в Пермский край — машины и оборудование для добывающих отраслей промышленности, химическая продукция.

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#Экономика#Пермь#Экспорт#Беларусь
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