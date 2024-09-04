Без паники. В Перми проводятся учения оперативных служб

Для контроля за организацией и проведением мероприятий, а также проверки реализации полномочий в области гражданской обороны (ГО) и ЧС в Пермь прибыл аппарат сотрудников МЧС России из субъектов РФ. Также в краевой столице состоятся внеочередные заседания комиссии по предупреждению, ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности и эвакуационной комиссии.