Без паники. В Перми проводятся учения оперативных служб

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В Перми начались командно-штабные учения оперативных служб по теме «Действия органов управления и сил территориальной подсистемы РСЧС Пермского края при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций». Плановые мероприятия проводятся в период с 4 по 6 сентября, рассказали в пресс-службе городской администрации.
Для контроля за организацией и проведением мероприятий, а также проверки реализации полномочий в области гражданской обороны (ГО) и ЧС в Пермь прибыл аппарат сотрудников МЧС России из субъектов РФ. Также в краевой столице состоятся внеочередные заседания комиссии по предупреждению, ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности и эвакуационной комиссии.
Завтра, 5 сентября, запланирована отработка действий оперативных служб при ликвидации ЧС на заводе «Уралхим» (ул. Промышленная, 96) и тушении пожара на ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» (ул. Промышленная, 84). А в пятницу, 6 сентября, комиссия специалистов МЧС проверит работоспособность эвакуационного пункта, станции обработки техники и одежды, пункта выдачи средств индивидуальной защиты и защитных сооружений ГО Перми. По итогам командно-штабных учений будут сделаны соответствующие выводы о готовности оперативных служб Перми к выполнению задач в случае возникновения ЧС.
Чиновники просят пермяков с пониманием и спокойствием отнестись к передвижению автомобилей оперативных и специальных служб по городским улицам. Также необходимо ориентироваться только на официальные источники информации.