До конца сентября закрыли участок одной из улиц в центре Перми

В Перми с сегодняшнего дня, 4 сентября, более чем на три недели перекрыли движение транспорта на участке ул. Свердловская — от Окулова до Монастырской. Ограничения продлятся до 30 сентября, рассказали в пресс-службе Минтранса Прикамья.