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Posted 4 сентября 2024, 05:10

Published 4 сентября 2024, 05:10

Modified 4 сентября 2024, 05:12

Updated 4 сентября 2024, 05:12

До конца сентября закрыли участок одной из улиц в центре Перми

4 сентября 2024, 05:10

В центре Перми до 30 сентября закрыли участок улицы Свердловской

Подрядчик займется строительством теплосети.

В Перми с сегодняшнего дня, 4 сентября, более чем на три недели перекрыли движение транспорта на участке ул. Свердловская — от Окулова до Монастырской. Ограничения продлятся до 30 сентября, рассказали в пресс-службе Минтранса Прикамья.

Проезд к объектам, находящимся в зоне проведения работ, должен обеспечить подрядчик. Власти сообщают, что ограничение ввели для обеспечения безопасности дорожного движения при строительстве тепловой сети. Пермских водителей просят заранее планировать маршруты поездок.

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#Авто#Общество#Пермь#Ограничение движения#Перекрытие дорог#Перекрытие
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