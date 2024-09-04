До конца сентября закрыли участок одной из улиц в центре Перми

Posted Сегодня, 05:10
Published Сегодня, 05:10
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Updated Сегодня, 05:12
В Перми с сегодняшнего дня, 4 сентября, более чем на три недели перекрыли движение транспорта на участке ул. Свердловская — от Окулова до Монастырской. Ограничения продлятся до 30 сентября, рассказали в пресс-службе Минтранса Прикамья.
Проезд к объектам, находящимся в зоне проведения работ, должен обеспечить подрядчик. Власти сообщают, что ограничение ввели для обеспечения безопасности дорожного движения при строительстве тепловой сети. Пермских водителей просят заранее планировать маршруты поездок.