Экономист Коган связал рост зарплат курьеров с борьбой с незаконной миграцией

Коган считает, что на ситуацию повлияла борьба с нелегальными мигрантами. Это привело к дефициту курьеров и других неквалифицированных работников. Спрос на курьеров при этом не снизился. В России серьезно развивается онлайн-торговля и всё больше граждан заказывают себе что-нибудь с доставкой через интернет.