Экономист Коган связал рост зарплат курьеров с борьбой с незаконной миграцией

Posted Сегодня, 05:09
Published Сегодня, 05:09
Modified Сегодня, 05:10
Updated Сегодня, 05:10
Профессор Высшей школы экономики Евгений Коган прокомментировал для «Ридуса» информацию о том, что за год зарплаты курьеров выросли на 40% и средняя их зарплата составляет почти 124 тысячи рублей.
Коган считает, что на ситуацию повлияла борьба с нелегальными мигрантами. Это привело к дефициту курьеров и других неквалифицированных работников. Спрос на курьеров при этом не снизился. В России серьезно развивается онлайн-торговля и всё больше граждан заказывают себе что-нибудь с доставкой через интернет.
Экономист считает, что дальнейшее ужесточение миграционной политики приведет к ещё большему росту зарплат курьеров. Он пояснил, что спрос на них растет, а предложение на рынке труда ограничено, что и ведет к росту заработной платы. В качестве примера подобной ситуации он привел отмену льготной ипотеки, которая привела к росту цен на аренду жилья.