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Published Сегодня, 05:09

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Updated Сегодня, 05:10

Экономист Коган связал рост зарплат курьеров с борьбой с незаконной миграцией

4 сентября 2024, 05:09
По словам эксперта, меры по борьбе с нелегальными мигрантами привели к дефициту неквалифицированной рабочей силы, при этом спрос на курьеров в стране находится на достаточно высоком уровне.

Профессор Высшей школы экономики Евгений Коган прокомментировал для «Ридуса» информацию о том, что за год зарплаты курьеров выросли на 40% и средняя их зарплата составляет почти 124 тысячи рублей.

Коган считает, что на ситуацию повлияла борьба с нелегальными мигрантами. Это привело к дефициту курьеров и других неквалифицированных работников. Спрос на курьеров при этом не снизился. В России серьезно развивается онлайн-торговля и всё больше граждан заказывают себе что-нибудь с доставкой через интернет.

Экономист считает, что дальнейшее ужесточение миграционной политики приведет к ещё большему росту зарплат курьеров. Он пояснил, что спрос на них растет, а предложение на рынке труда ограничено, что и ведет к росту заработной платы. В качестве примера подобной ситуации он привел отмену льготной ипотеки, которая привела к росту цен на аренду жилья.

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