Экономист рассказала, как россиян заманивают в ловушку кредитными картами

Об этом сообщила доктор экономических наук Наталья Проданова в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня». Эксперт также обратила внимание на главную опасность необдуманного кредитования. По её словам, уровень закредитованности населения растёт, несмотря на жёсткую денежно-кредитную политику Центробанка и высокую ключевую ставку.



«Вместо потребительских кредитов россияне всё чаще выбирают кредитные карты, портфель которых в России только в 2024 году вырос почти на четверть. Многие граждане уже оценили преимущества такого вида кредитования. Получить кредитную карту проще, она доступна практически всем гражданам РФ старше 18 лет, включая безработных, пенсионеров и тех, у кого плохая кредитная история. В отличие от них, получить потребительский кредит в банке сложнее», — пояснила экономист.