Экономист рассказала, как россиян заманивают в ловушку кредитными картами

Posted 4 сентября, 10:06
Published 4 сентября, 10:06
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
Об этом сообщила доктор экономических наук Наталья Проданова в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня». Эксперт также обратила внимание на главную опасность необдуманного кредитования. По её словам, уровень закредитованности населения растёт, несмотря на жёсткую денежно-кредитную политику Центробанка и высокую ключевую ставку.
«Вместо потребительских кредитов россияне всё чаще выбирают кредитные карты, портфель которых в России только в 2024 году вырос почти на четверть. Многие граждане уже оценили преимущества такого вида кредитования. Получить кредитную карту проще, она доступна практически всем гражданам РФ старше 18 лет, включая безработных, пенсионеров и тех, у кого плохая кредитная история. В отличие от них, получить потребительский кредит в банке сложнее», — пояснила экономист.
Число отказов в выдаче кредитов растёт в геометрической прогрессии: почти каждый второй россиянин в 2024 году получил отказ в займе от банков и микрофинансовых организаций. Однако, по словам эксперта, главная ловушка кроется в том, что льготный период не означает отсутствие платежей. Необходимо внимательно читать условия договора и вносить минимальный платёж. Она также напомнила, что любое кредитование предполагает наличие обязательств. Вопрос заключается в том, сможет ли гражданин своевременно и полностью погасить долг, правильно ли он оценил свою платёжеспособность и возможные риски.