ФК «Амкар Пермь» вышел в следующий раунд Кубка России

Posted Сегодня, 05:43
Published Сегодня, 05:43
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Футбольный клуб «Амкар Пермь» вышел в четвертый раунд FONBET Кубка России. Он одержал победу вчера, 3 сентября, на домашнем стадионе «Звезда».
Пермяки встретились на поле с челябинским ФК «Торпедо-Миасс» со счетом 1:0. Единственный победный мяч в ворота соперника на 62 минуте забросил новичок профессионального футбола, полузащитник Лев Мальцев.
Следующий матч чемпионата состоится в эту субботу, 7 сентября. «Амкар» сыграет с «Рубином-2» в Казани.