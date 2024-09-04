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Posted Сегодня, 05:43

Published Сегодня, 05:43

Modified Сегодня, 05:45

Updated Сегодня, 05:45

ФК «Амкар Пермь» победил «Торпедо-Миасс» и вышел в 4 раунд Кубка России

ФК «Амкар Пермь» вышел в следующий раунд Кубка России

4 сентября 2024, 05:43
Фото: vk.com/fc__amkar__perm

ФК «Амкар Пермь» победил «Торпедо-Миасс» и вышел в 4 раунд Кубка России

Следующий матч состоится на выезде в субботу.
Сюжет
Амкар

Футбольный клуб «Амкар Пермь» вышел в четвертый раунд FONBET Кубка России. Он одержал победу вчера, 3 сентября, на домашнем стадионе «Звезда».

Пермяки встретились на поле с челябинским ФК «Торпедо-Миасс» со счетом 1:0. Единственный победный мяч в ворота соперника на 62 минуте забросил новичок профессионального футбола, полузащитник Лев Мальцев.

Следующий матч чемпионата состоится в эту субботу, 7 сентября. «Амкар» сыграет с «Рубином-2» в Казани.

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