Губернатор Прикамья и гендиректор ГТЛК обсудили поставку водного транспорта в регион

Помимо этого, в регионе активно идет работа по развитию электро-зарядной инфраструктуры для речного транспорта. В этом году на модульном причале установлена медленная зарядная станция для судна «ЭкоходЪ». В 2025 году власти хотят обустроить дополнительную быструю зарядную станцию на понтоне.