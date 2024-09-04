Губернатор Прикамья и гендиректор ГТЛК обсудили поставку водного транспорта в регион

Posted Сегодня, 11:13
Published Сегодня, 11:13
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Updated Сегодня, 11:16
Сегодня, 4 сентября, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и генеральный директор ГТЛК Евгений Дитрих провели рабочую встречу в ходе Восточного экономического форума. Стороны обсудили поставку нового водного транспорта в Прикамье.
По словам губернатора, край продолжает увеличивать потенциал судоходных рек в регионе. В нынешнем году запустили первый пассажирский рейс «Пермь — Закамск», по которому курсирует электросудно. До 2030 года в Пермский край поставят еще 10 единиц речного транспорта.
Помимо этого, в регионе активно идет работа по развитию электро-зарядной инфраструктуры для речного транспорта. В этом году на модульном причале установлена медленная зарядная станция для судна «ЭкоходЪ». В 2025 году власти хотят обустроить дополнительную быструю зарядную станцию на понтоне.
Как рассказали в пресс-службе администрации губернатора Прикамья, в ходе рабочей встречи стороны обсудили и приобретение в лизинг новых автобусов. Власти региона направили заявку на участие в этом году в программе льготного лизинга ГТЛК на 413 единиц автобусов.