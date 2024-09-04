Интеграция двух банков привела к переходу в ВТБ 2 млн розничных клиентов «Открытия»

Posted Сегодня, 16:02
Published Сегодня, 16:02
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Как сообщает rostovgazeta.ru, в ВТБ уже перешли 85% розничного кредитного портфеля — например, это потребительские кредиты, ипотека, автокредиты. С такой новостью на ВЭФ-2024 выступил заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков.
Общая сумма перешедших в ВТБ портфелей кредитов розничного бизнеса теперь равняется 658 миллиардам рублей. В течение 2024 года банк планирует цессию авто-, ипотечных и потребительских кредитов на очередные 110 миллиардов рублей. В процессе объединения розничные клиенты банка «Открытие» передали в ВТБ 842 миллиарда хранящихся на их счетах сбережений, что составляет 78% от суммарного объема.
Заместитель президента — председателя правления ВТБ напомнил, что полномасштабная интеграция розничных клиентов «Открытия» ведется достаточно недавно и сейчас уже перешла через свой экватор: обслуживание в ВТБ выбрали более двух миллионов клиентов «Открытия». Пока это самый заметный проект такого масштаба на банковском рынке РФ, и осенью он должен быть завершен. Георгий Горшков пообещал, что в IV квартале полностью завершится перевод кредитных обязательств всех клиентов, а после окончания интеграции в декабре стартует объединение с банком РНКБ.