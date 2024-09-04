Интеграция двух банков привела к переходу в ВТБ 2 млн розничных клиентов «Открытия»

Заместитель президента — председателя правления ВТБ напомнил, что полномасштабная интеграция розничных клиентов «Открытия» ведется достаточно недавно и сейчас уже перешла через свой экватор: обслуживание в ВТБ выбрали более двух миллионов клиентов «Открытия». Пока это самый заметный проект такого масштаба на банковском рынке РФ, и осенью он должен быть завершен. Георгий Горшков пообещал, что в IV квартале полностью завершится перевод кредитных обязательств всех клиентов, а после окончания интеграции в декабре стартует объединение с банком РНКБ.