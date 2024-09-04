«Легенду Байкала» представили на ВЭФ-2024 в качестве официальной марки воды

Posted Сегодня, 18:22
Published Сегодня, 18:22
Modified Сегодня, 18:22
Updated Сегодня, 18:22
Как сообщает vostokmedia.com, чистейшая байкальская вода отличается высоким содержанием природного кислорода (12 миллиграммов на литр воды) и pH, соответствующим организму человека (от 7,2 до 8,2). Озерная вода хорошо усваивается организмом, возвращая силу и выносливость.
«Легенда Байкала» сейчас является именно тем брендом, который сформировал рынок байкальской воды в нашей стране. Именно завод данной компании стал единственным в России, находящимся на берегу Байкала, который имеет возможность добывать воду непосредственно из озера на 400-метровой глубине.
Александр Чернышев, руководитель компании «Байкал Аква», выступая на площадке ВЭФ, сообщил, что компания достигла доминирующей доли на отечественном рынке воды в стекле, а в ближайшее время бренд планирует наращивать свои производственные мощности. Планируется начать строительство новых предприятий в городе Байкальске Иркутской области и в южной части страны, а также начать поставлять на рынок новую продукцию — напитки на байкальской воде и воду в категории L-Ice и Limited edition.
Сейчас покупатели все чаще предпочитают брать воду в стеклянной таре, так как она является более экологичной по сравнению с водой в пластиковых бутылках. Стоит помнить о том, что употребление воды в достаточном количестве помогает сформировать иммунную защиту, восстанавливать организм после физических нагрузок и повышает работоспособность. Те граждане, которые заботятся о своем здоровье, уделяют особое внимание качеству потребляемой воды. Поэтому рынок питьевой воды в нашей стране, как и во всем цивилизованном мире, продолжит развиваться в ближайшей перспективе.