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«Легенду Байкала» представили на ВЭФ-2024 в качестве официальной марки воды

«Легенду Байкала» представили на ВЭФ-2024 в качестве официальной марки воды

4 сентября 2024, 18:22
Фото: Изображение Midjourney
Компания «Байкал Аква» является официальным партнером по воде — поставщиком Восточного экономического форума, организованного во Владивостоке в начале сентября. Данная компания в числе немногих получила разрешение добывать воду из озера Байкал.

Как сообщает vostokmedia.com, чистейшая байкальская вода отличается высоким содержанием природного кислорода (12 миллиграммов на литр воды) и pH, соответствующим организму человека (от 7,2 до 8,2). Озерная вода хорошо усваивается организмом, возвращая силу и выносливость.

«Легенда Байкала» сейчас является именно тем брендом, который сформировал рынок байкальской воды в нашей стране. Именно завод данной компании стал единственным в России, находящимся на берегу Байкала, который имеет возможность добывать воду непосредственно из озера на 400-метровой глубине.

Александр Чернышев, руководитель компании «Байкал Аква», выступая на площадке ВЭФ, сообщил, что компания достигла доминирующей доли на отечественном рынке воды в стекле, а в ближайшее время бренд планирует наращивать свои производственные мощности. Планируется начать строительство новых предприятий в городе Байкальске Иркутской области и в южной части страны, а также начать поставлять на рынок новую продукцию — напитки на байкальской воде и воду в категории L-Ice и Limited edition.

Сейчас покупатели все чаще предпочитают брать воду в стеклянной таре, так как она является более экологичной по сравнению с водой в пластиковых бутылках. Стоит помнить о том, что употребление воды в достаточном количестве помогает сформировать иммунную защиту, восстанавливать организм после физических нагрузок и повышает работоспособность. Те граждане, которые заботятся о своем здоровье, уделяют особое внимание качеству потребляемой воды. Поэтому рынок питьевой воды в нашей стране, как и во всем цивилизованном мире, продолжит развиваться в ближайшей перспективе.

#Общество
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