«Легенду Байкала» представили на ВЭФ-2024 в качестве официальной марки воды

Сейчас покупатели все чаще предпочитают брать воду в стеклянной таре, так как она является более экологичной по сравнению с водой в пластиковых бутылках. Стоит помнить о том, что употребление воды в достаточном количестве помогает сформировать иммунную защиту, восстанавливать организм после физических нагрузок и повышает работоспособность. Те граждане, которые заботятся о своем здоровье, уделяют особое внимание качеству потребляемой воды. Поэтому рынок питьевой воды в нашей стране, как и во всем цивилизованном мире, продолжит развиваться в ближайшей перспективе.