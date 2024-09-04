LIFE реализует проект с ответами на самые пикантные вопросы молодежи

Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 11:52
Updated Сегодня, 11:52
Сексолог Елена Толстая рассказала подросткам, как подготовиться к первому сексу, когда стоит воздержаться от интимных отношений и почему 16 лет считается возрастом согласия, пишет издание. Эксперт отметила, что молодым людям следует задуматься, действительно ли они хотят близости. Если присутствует страх или остались даже незначительные сомнения, лучше отложить первый опыт.
Дерматовенеролог-косметолог Александр Быканов акцентировал внимание на важности применения солнцезащитных средств с SPF для подростков. Он подчеркнул, что эти продукты защищают кожу от негативного воздействия солнечных лучей, предотвращают ожоги и образование пигментных пятен, а также помогают в профилактике рака кожи. Он также рассказал о различных типах средств с SPF и правилах их использования.
Уролог-андролог Марк Гадзиян обсудил явление спонтанной эрекции, отметив, что у каждого оно может проявляться индивидуально и не должно вызывать беспокойства. Он добавил, что это является нормальной реакцией, более того — отсутствие спонтанной эрекции дает повод для беспокойства.
Подростки интересуются разнообразными вопросами, такими как проблемы с избыточным весом, отношения с сверстниками, панические атаки, стресс и религия.
Проект «Есть нюанс» направлен на просвещение молодежи в различных сферах, включая сексуальное образование. Он также предлагает поддержку родителям подростков, чтобы они могли открыто обсуждать с детьми трудные темы и не стесняясь отвечать на самые пикантные вопросы. Для этого на сайте Life.ru будут размещена компетентная информация о том, что беспокоит современных подростков. Для выявления наиболее значимых вопросов, волнующих молодежь, LIFE провел анонимный опрос.
В выпусках проекта «Есть нюанс» зрители смогут узнать о таких аспектах, как интимная жизнь, физиологические изменения в подростковом возрасте, выбор профессии, стрессовые ситуации и сочетание современных трендов с религиозными убеждениями. Выпуски будут доступны на платформах LIFE в социальных сетях, включая «ВКонтакте», ОК, «Дзен», а также на видеоплатформе Rutube. Проект разработан при помощи Института развития интернета (АНО «ИРИ»).