LIFE реализует проект с ответами на самые пикантные вопросы молодежи

Проект «Есть нюанс» направлен на просвещение молодежи в различных сферах, включая сексуальное образование. Он также предлагает поддержку родителям подростков, чтобы они могли открыто обсуждать с детьми трудные темы и не стесняясь отвечать на самые пикантные вопросы. Для этого на сайте Life.ru будут размещена компетентная информация о том, что беспокоит современных подростков. Для выявления наиболее значимых вопросов, волнующих молодежь, LIFE провел анонимный опрос.