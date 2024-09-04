Медведь в Вишерском заповеднике устроил танцы на камеру. Только посмотрите на это!

Posted Сегодня, 06:07
Published Сегодня, 06:07
Modified Сегодня, 06:09
Updated Сегодня, 06:09
Фотоловушка, установленная на территории государственного природного заповедника «Вишерский», запечатлела «танцующего» медведя. Записью поделились в сообществе учреждения «ВКонтакте».
«Мишка пишет пост в таёжных соцстетях „я был здесь и я самый красивый, сильный, умный, и т. д.“, сообщает соседям какого он роста, пола и темперамента», — комментируют в заповеднике. Медведи трутся о стволы деревьев у тропы, чтобы продемонстрировать свою мощь живущим в лесу зверям, это их способ общения. Так делают и другие животные.