Медведь в Вишерском заповеднике устроил танцы на камеру. Только посмотрите на это!

«Мишка пишет пост в таёжных соцстетях „я был здесь и я самый красивый, сильный, умный, и т. д.“, сообщает соседям какого он роста, пола и темперамента», — комментируют в заповеднике. Медведи трутся о стволы деревьев у тропы, чтобы продемонстрировать свою мощь живущим в лесу зверям, это их способ общения. Так делают и другие животные.