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Posted Сегодня, 06:07

Published Сегодня, 06:07

Modified Сегодня, 06:09

Updated Сегодня, 06:09

Этот медведь попал на камеры видеонаблюдения месяцем ранее. Возможно, он и танцевал у фотоловушки.

Медведь в Вишерском заповеднике устроил танцы на камеру. Только посмотрите на это!

4 сентября 2024, 06:07
Фото: госинспектор Владимир Астапенко / vk.com/zap.vishersky
Этот медведь попал на камеры видеонаблюдения месяцем ранее. Возможно, он и танцевал у фотоловушки.

Танцы медведя у деревьев в Вишерском заповеднике попали на видео

В учреждении рассказали, зачем он это устроил.

Фотоловушка, установленная на территории государственного природного заповедника «Вишерский», запечатлела «танцующего» медведя. Записью поделились в сообществе учреждения «ВКонтакте».

«Мишка пишет пост в таёжных соцстетях „я был здесь и я самый красивый, сильный, умный, и т. д.“, сообщает соседям какого он роста, пола и темперамента», — комментируют в заповеднике. Медведи трутся о стволы деревьев у тропы, чтобы продемонстрировать свою мощь живущим в лесу зверям, это их способ общения. Так делают и другие животные.

Медведи все чаще выходят в город и к туристам. Почему? И как выжить после встречи с хищником?
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#Видео#Общество#Пермь#Животные#Природа#Медведь#Вишерский заповедник
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