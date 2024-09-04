На пермском «ЗиД» в несколько раз выросли объемы производства продукции

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
Modified Сегодня, 07:04
Updated Сегодня, 07:04
В Перми на площадке филиала «ЗиД» АО «НПО „Курганприбор“» состоялась рабочая встреча с участием губернатора Прикамья Дмитрия Махонина, заместителя председателя правительства — министр промышленности и торговли региона Алексея Чибисова, генерального директора АО «НПО „Курганприбор“» Федора Колосовникова, директора филиала «ЗиД» АО «НПО „Курганприбор“» Константина Дьяконова и сенатора Совета Федерации, заместителя председателя комитета по обороне и безопасности Сергея Муратова.
Стороны обсудили дальнейшее развитие филиала «ЗиД». По словам Константина Дьяконова, сейчас предприятие успешно выполняет гособоронзаказ. Благодаря федеральной и региональной поддержке объемы производства увеличились в несколько раз по сравнению с тем периодом, когда завод не входил в структуру АО «НПО „Курганприбор“». Одним из заказчиков пермского предприятия стало АО «Технодинамика».
Дмитрий Махонин подчеркнул важность качественного и своевременного выполнения гособоронзаказа. Он заявил, что власти продолжат и в дальнейшем поддерживать предприятие, в том числе и в сфере подготовки кадров. «ЗиД» предлагает множество вакансий, необходимо взаимодействовать с вузами и учреждениями среднего профессионального образования, отметил глава региона.
По словам Константина Дьяконова, главной задачей является обеспечение предприятия новыми квалифицированными кадрами для дальнейшего развития. Сейчас сотрудники завода получают достойную заработную плату, им предоставляется полный социальный пакет. На завод привлекают новые профессионалы, которые могут быть уверены в своем будущем, так как предприятие встало на ноги, обратил внимание Дьяконов.
В декабре прошлого года АО «НПО „Курганприбор“» выиграло аукцион по продаже имущественного комплекса пермского ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского». Предприятие выкупило его за 725 млн рублей. «Курганприбор» производит капсюльные втулки для артиллерийских выстрелов сухопутных войск и военно-морского флота, взрыватели для танковых выстрелов, сухопутной и морской артиллерии, ракетных систем залпового огня, зенитно-ракетных комплексов, управляемых и неуправляемых авиационных ракет и авиационного бомбового вооружения. Завод является лидером на отечественном рынке взрывателей реактивной, ствольной и минометной артиллерии (60% от рынка).