На пермском «ЗиД» в несколько раз выросли объемы производства продукции

В декабре прошлого года АО «НПО „Курганприбор“» выиграло аукцион по продаже имущественного комплекса пермского ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского». Предприятие выкупило его за 725 млн рублей. «Курганприбор» производит капсюльные втулки для артиллерийских выстрелов сухопутных войск и военно-морского флота, взрыватели для танковых выстрелов, сухопутной и морской артиллерии, ракетных систем залпового огня, зенитно-ракетных комплексов, управляемых и неуправляемых авиационных ракет и авиационного бомбового вооружения. Завод является лидером на отечественном рынке взрывателей реактивной, ствольной и минометной артиллерии (60% от рынка).