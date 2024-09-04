На СВО погиб 33-летний уроженец Чусовского округа Роман Бухнер

Роман Бухнер родился в 1991 году в поселке Скальный. После окончания Скальнинской школы поступил в ПТУ в Нижнем Тагиле, после чего переехал в Пермь. В краевом центре мужчина работал в Ростелекоме. «Роман был добросовестным работником, он любил свою работу и всегда был готов помочь коллегам», — пишет Белов.