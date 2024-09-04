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В Прикамье простились с погибшим на СВО сотрудником Ростелекома Бухнером

На СВО погиб 33-летний уроженец Чусовского округа Роман Бухнер

4 сентября 2024, 08:53
Фото: 1MI / VK Сергей Белов

В Прикамье простились с погибшим на СВО сотрудником Ростелекома Бухнером

Погиб мужчина в августе этого года.

В ходе спецоперации на Украине погиб 33-летний уроженец Чусовского округа Роман Бухнер. Информация об этом появилась на личной странице главы муниципалитета Сергея Белова.

Роман Бухнер родился в 1991 году в поселке Скальный. После окончания Скальнинской школы поступил в ПТУ в Нижнем Тагиле, после чего переехал в Пермь. В краевом центре мужчина работал в Ростелекоме. «Роман был добросовестным работником, он любил свою работу и всегда был готов помочь коллегам», — пишет Белов.

В 2022 году Роман подписал контракт с Минообороны и ушел на СВО. Погиб чусовлянин в августе текущего года в ходе выполнения боевой задачи.«Мы глубоко соболезнуем родным и близким Романа. Он всегда будет в нашей памяти. Светлая память о герое», — приносит соболезнования глава Чусовского округа.

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