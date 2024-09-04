На СВО погиб пулеметчик из Верещагинского округа

Александр родился в деревне Елохи 16 сентября 1991 года, учился в Комаровской, а после переезда в Сепычевской школе. Затем поступил в Зюкайский аграрный техникум по специальности «автослесарь». Работал в Верещагино на автозаправочной газовой станции. У военнослужащего на родине остались родные: мама Людмила Федоровна, братья Виталий и Андрей, дочь Радость. Прощание с Апостолом также состоится завтра, 5 сентября, в 12:00 в селе Сепыч (переулок Сосновый, дом 2, квартира 2).