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На СВО погиб 32-летний пулеметчик Александр Апостол из Верещагинского округа

На СВО погиб пулеметчик из Верещагинского округа

4 сентября 2024, 12:57
Фото: 1MI; пресс-служба администрации Верещагинского городского округа

На СВО погиб 32-летний пулеметчик Александр Апостол из Верещагинского округа

У мужчины осталась дочь.

Сегодня, 4 сентября, в Верещагино простились с погибшим на СВО Александром Апостолом. Мужчина погиб 17 августа, он служил рядовым, пулеметчиком 1 отделения 2 взвода.

Александр родился в деревне Елохи 16 сентября 1991 года, учился в Комаровской, а после переезда в Сепычевской школе. Затем поступил в Зюкайский аграрный техникум по специальности «автослесарь». Работал в Верещагино на автозаправочной газовой станции. У военнослужащего на родине остались родные: мама Людмила Федоровна, братья Виталий и Андрей, дочь Радость. Прощание с Апостолом также состоится завтра, 5 сентября, в 12:00 в селе Сепыч (переулок Сосновый, дом 2, квартира 2).

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#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Сво
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