Объявлена начальная цена торгов по продаже губахинского АО «Метафракс Кемикалс»

Posted Сегодня, 15:52
Published Сегодня, 15:52
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Updated Сегодня, 15:54
Росимущество РФ объявило торги по продаже (приватизации) АО «Метафракс Кемикалс». Как следует из информации ресурса «ГИС Торги», они будут проходить в форме электронного аукциона, начальная цена лота без НДС составляет 14, 742 527 млрд рублей. Первым внимание на объявление обратил «Коммерсант-Прикамье».
Шаг аукциона — 737,126 350 млн рублей. На продажу выставляются 96,87% акций уставного капитала общества. Каждый участник должен внести задаток в размере 2,948 млрд рублей, заявки принимаются с 4 по 30 сентября текущего года.
Из опубликованных характеристик лота следует, что размер уставного капитала АО «Метафракс Кемикалс» составляет 293,779 млн рублей, на предприятии работают 2522 человека, номинальная цена акций составляет 1 рублей.
Ранее стало известно, что правительство России 31 августа опубликовало распоряжение № 2392-р о продаже акций «Метафракс Кемикалс» на закрытых торгах. Покупателями предприятия могут быть только российские компании с уставным капиталом не менее 100 млн рублей, работающие на российском рынке не менее трех лет. Консолидированная годовая выручка предприятия не может быть менее 40 млрд рублей. На потенциального покупателя акций накладывается ряд обязательств по запуску и реконструкции производственных линий.
О готовности продать «Метафракс» и ряд компаний правительство заявляло еще в марте 2024 года. С 1 февраля 2024 года «Росхим» назначен управляющей организацией пермского АО «Метафракс Кемикалс».
В сентябре 2023 года по требованию Генпрокуратуры в собственность государства перешло 97% акций компании по причине незаконного владения.
Многопрофильный холдинг «Метафракс Групп» специализируется в отрасли газохимии и является одним из крупнейших в России производителей метанола и его производных. Компания выпускает 12 наименования химической продукции, в числе которых формальдегид, меламин и смолы синтетического применения. Производственная мощность группы сконцентрирована в компаниях «Метафракс Кемикалс» (крупно- и среднетоннажная химия) и «Метадинеа» (синтетические смолы). Производственные площадки расположены в Прикамье и Подмосковье.