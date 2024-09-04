Осенью выйдет второй сезон сериала про колонию с пермяком в одной из главных ролей

Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
Modified Сегодня, 11:46
Updated Сегодня, 11:46
Этой осенью, 16 сентября, ожидается выход второго сезона сериала «Исправление и наказание» (16+). В нем в роли Кости Верхоланцева играет пермский актер Влад Прохоров. Перевоспитанием Кости занимается героиня Анны Михалковой — Алена Неверова, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу телеканала ТНТ.
Во втором сезоне сериала появятся новые персонажи, включая Михаила Пореченкова, который сыграет роль начальника колонии. Его приход окажет влияние на Неверову, заставив ее столкнуться с пучиной душевных переживаний. В это время Костя Верхоланцев разрабатывает план мести, а его сестра Марина начинает роман с Цыреновым.