Осенью выйдет второй сезон сериала про колонию с пермяком в одной из главных ролей

Во втором сезоне сериала появятся новые персонажи, включая Михаила Пореченкова, который сыграет роль начальника колонии. Его приход окажет влияние на Неверову, заставив ее столкнуться с пучиной душевных переживаний. В это время Костя Верхоланцев разрабатывает план мести, а его сестра Марина начинает роман с Цыреновым.