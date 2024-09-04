Педиатр Малыгина предупредила о росте заболеваний среди школьников осенью

Posted Вчера, 14:25
Published Вчера, 14:25
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
Она отметила, что в этот период чаще всего фиксируются случаи острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ), которые могут быть вызваны различными вирусами, включая риновирус, аденовирус, грипп, парагрипп, РС-вирус и даже Covid-19, пишет 360.ru.
По словам Малыгиной, ОРВИ может протекать как в легкой форме, так и с осложнениями, сопровождаясь длительной лихорадкой. Несмотря на то, что болезнь часто проходит самостоятельно, врачебное наблюдение необходимо для предотвращения осложнений, таких как бактериальные инфекции.
Также в осенне-зимний период у школьников могут возникать случаи атипичной пневмонии, вызванной микоплазмами и хламидиями, а также кишечные вирусы, например, ротовирус, который становится причиной вирусного гастроэнтерита.