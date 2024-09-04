Педиатр Малыгина предупредила о росте заболеваний среди школьников осенью

По словам Малыгиной, ОРВИ может протекать как в легкой форме, так и с осложнениями, сопровождаясь длительной лихорадкой. Несмотря на то, что болезнь часто проходит самостоятельно, врачебное наблюдение необходимо для предотвращения осложнений, таких как бактериальные инфекции.