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Posted Вчера, 14:25

Published Вчера, 14:25

Modified Сегодня, 07:38

Updated Сегодня, 07:38

Педиатр Малыгина предупредила о росте заболеваний среди школьников осенью

4 сентября 2024, 14:25
С наступлением осени и зимы здоровье школьников находится под угрозой из-за увеличения числа инфекционных заболеваний. Об этом рассказала педиатр Евгения Малыгина.

Она отметила, что в этот период чаще всего фиксируются случаи острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ), которые могут быть вызваны различными вирусами, включая риновирус, аденовирус, грипп, парагрипп, РС-вирус и даже Covid-19, пишет 360.ru.

По словам Малыгиной, ОРВИ может протекать как в легкой форме, так и с осложнениями, сопровождаясь длительной лихорадкой. Несмотря на то, что болезнь часто проходит самостоятельно, врачебное наблюдение необходимо для предотвращения осложнений, таких как бактериальные инфекции.

Также в осенне-зимний период у школьников могут возникать случаи атипичной пневмонии, вызванной микоплазмами и хламидиями, а также кишечные вирусы, например, ротовирус, который становится причиной вирусного гастроэнтерита.

#Алина Ибрагимова
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