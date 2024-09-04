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Posted Сегодня, 03:23

Published Сегодня, 03:23

Modified Сегодня, 06:44

Updated Сегодня, 06:44

Налоговый консультант из Перми Алексей Мошкин переплыл пролив Босфор

Пермяк принял участие в межконтинентальном заплыве из Азии в Европу через Босфор

4 сентября 2024, 03:23
Фото: VK Алексей Мошкин

Налоговый консультант из Перми Алексей Мошкин переплыл пролив Босфор

Расстояние мужчина преодолел за 1 час 12 минут.

Налоговый консультант из Перми Алексей Мошкин принял участие в межконтинентальном заплыве из Азии в Европу через Босфорский пролив. Об этом пермяк рассказал на своей личной странице во ВКонтакте.

Расстояние в 6,5 км Алексей преодолел за 1 час 12 минут. По его словам, быстро плыть получалось благодаря мощному попутному течению, однако оно чуть его также не унесло в конце в Мраморное море. «Я знал от опытных, что есть такая опасность, но все равно не успел вовремя повернуть к финишу. Пришлось выгребать изо всех сил перпендикулярно к берегу. Спасибо моему супер тренеру Артуру Сахапову за подготовку», — пишет мужчина.

Напоследок он поделился своими впечатлениями, сказав, что это был самый быстрый, кайфовый и эмоциональный заплыв из всех мероприятий где он успел поучаствовать.

Ранее сообщалось, что марафонцы Вадим Пупков и Юлия Анисова пробежали через весь регион по Большой Пермской тропе.

Фото: VK Алексей Мошкин
#Пермь#Плавание#Босфорский пролив#Мраморное море
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