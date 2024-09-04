Пермяк принял участие в межконтинентальном заплыве из Азии в Европу через Босфор

Налоговый консультант из Перми Алексей Мошкин принял участие в межконтинентальном заплыве из Азии в Европу через Босфорский пролив. Об этом пермяк рассказал на своей личной странице во ВКонтакте.



Расстояние в 6,5 км Алексей преодолел за 1 час 12 минут. По его словам, быстро плыть получалось благодаря мощному попутному течению, однако оно чуть его также не унесло в конце в Мраморное море. «Я знал от опытных, что есть такая опасность, но все равно не успел вовремя повернуть к финишу. Пришлось выгребать изо всех сил перпендикулярно к берегу. Спасибо моему супер тренеру Артуру Сахапову за подготовку», — пишет мужчина.