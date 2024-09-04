Пермяки зачастую отказываются быть присяжными в суде

Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
Modified Сегодня, 08:21
Updated Сегодня, 08:21
Жители Перми зачастую отказываются идти присяжные заседатели. После рассылки нескольких тысяч приглашений явка в пермские суды составляет менее 1%, сообщает Ura.ru со ссылкой на зампредседателя Пермского краевого суда Яна Заборского.
Согласно законодательству, для рассмотрения дела с участием присяжных необходимо собрать в краевом суде 14 человек, в районном — 12. «Для того, чтобы собрать 14 кандидатов в присяжные, мы рассылаем иногда по 4 тыс. приглашений жителям края. Приходят 20. Явка меньше 1%», — говорит Заборский.
Основными причинами низкой явки являются нежелание людей брать на себя ответственность и недостаток информации о гарантиях присяжным и денежном вознаграждении.