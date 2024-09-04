Пермяки зачастую отказываются быть присяжными в суде

Согласно законодательству, для рассмотрения дела с участием присяжных необходимо собрать в краевом суде 14 человек, в районном — 12. «Для того, чтобы собрать 14 кандидатов в присяжные, мы рассылаем иногда по 4 тыс. приглашений жителям края. Приходят 20. Явка меньше 1%», — говорит Заборский.