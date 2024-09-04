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Posted Сегодня, 08:19

Published Сегодня, 08:19

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Updated Сегодня, 08:21

Жители Перми часто отказываются быть присяжными в суде

Пермяки зачастую отказываются быть присяжными в суде

4 сентября 2024, 08:19
Фото: Изображение Midjourney

Жители Перми часто отказываются быть присяжными в суде

Явка приглашенных в присяжные в судах краевой столицы составляет 1%.

Жители Перми зачастую отказываются идти присяжные заседатели. После рассылки нескольких тысяч приглашений явка в пермские суды составляет менее 1%, сообщает Ura.ru со ссылкой на зампредседателя Пермского краевого суда Яна Заборского.

Согласно законодательству, для рассмотрения дела с участием присяжных необходимо собрать в краевом суде 14 человек, в районном — 12. «Для того, чтобы собрать 14 кандидатов в присяжные, мы рассылаем иногда по 4 тыс. приглашений жителям края. Приходят 20. Явка меньше 1%», — говорит Заборский.

Основными причинами низкой явки являются нежелание людей брать на себя ответственность и недостаток информации о гарантиях присяжным и денежном вознаграждении.

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