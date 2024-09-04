Пермяков вновь лишат телевидения и радио

Posted Сегодня, 12:24
Published Сегодня, 12:24
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
Пермский краевой радиотелевизионный передающий центр сообщает о планируемых краткосрочных отключениях средств телерадиовещания с 9 по 15 сентября. Об этом сообщают в ведомстве.
Так, отключения ждут:
В июле подобные работы проводились в Перми. На телебашне в Перми были организованы профилактические работы, из-за чего вещание цифровых пакетов РТРС-1 и РТРС-2 велось с пониженной мощностью, вплоть до полного пропадания сигнала. Теле- и радиосигнал пропадал на несколько часов в Перми, Пермском, Добрянском, Краснокамском и Нытвенском округах.