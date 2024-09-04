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В Пермском крае планируются с 9 по 15 сентября отключения телерадиовещания

Пермяков вновь лишат телевидения и радио

4 сентября 2024, 12:24
Фото: 1MI

В Пермском крае планируются с 9 по 15 сентября отключения телерадиовещания

Отключения запланированы в нескольких муниципалитетах Прикамья

Пермский краевой радиотелевизионный передающий центр сообщает о планируемых краткосрочных отключениях средств телерадиовещания с 9 по 15 сентября. Об этом сообщают в ведомстве.

Так, отключения ждут:

  • Чермоз — цифровых пакетов РТРС-1, РТРС-2 10 сентября с 11:00 до 17:00;
  • Сива — цифровых пакетов РТРС-1, РТРС-2, Радио России 10 сентября с 11:00 до 17:00;
  • Большая Соснова — цифровых пакетов РТРС-1, РТРС-2 12 сентября с 11:00 до 17:00;
  • Северный Коммунар — цифровых пакетов РТРС-1, РТРС-2 12 сентября с 11:00 до 17:00;
  • Кизел — цифровых пакетов РТРС-1, РТРС-2, Радио России 13 сентября с 11:00 до 17:00.

В июле подобные работы проводились в Перми. На телебашне в Перми были организованы профилактические работы, из-за чего вещание цифровых пакетов РТРС-1 и РТРС-2 велось с пониженной мощностью, вплоть до полного пропадания сигнала. Теле- и радиосигнал пропадал на несколько часов в Перми, Пермском, Добрянском, Краснокамском и Нытвенском округах.

#Общество#Пермь#Радио#Телевидение
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