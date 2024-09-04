Правительство России продаст «Метафракс» компании с годовой выручкой в 40 миллиардов

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
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Updated Сегодня, 07:44
Правительство России 31 августа опубликовало распоряжение № 2392-р о продаже акций «Метафракс Кемикалс» на закрытых торгах. Покупателями предприятия могут быть только российские компании с уставным капиталом не менее 100 млн рублей, работающие на российском рынке не менее трех лет. Консолидированная годовая выручка предприятия не может быть менее 40 млрд рублей. На потенциального покупателя акций накладывается ряд обязательств по запуску и реконструкции производственных линий.
«Принять предложение Минфина России, согласованное с Минпромторгом России, ФАС России и Росимуществом об отчуждении находящихся в федеральной собственности акций акционерного общества „Метафракс Кемикалс“ в количестве 284 599 228 штук, что составляет 96,8751 процента уставного капитала общества, на закрытых по составу участников торгах, проводимых в форме электронного аукциона в порядке, аналогичном порядку, установленному федеральным законом „О приватизации государственного имущества“, — указано в распоряжении.
Росимущество в трехмесячный срок должно принять решение об условиях отчуждения акций. Мероприятия по отчуждению акций планируется завершить в течение ближайших шести месяцев.
Отмечается, что такая мера принимается для «создания условий для привлечения инвестиций, стимулирования развития фондового рынка, модернизации и технологического развития экономики».
О готовности продать «Метафракс» и ряд компаний правительство заявляло еще в марте 2024 года. С 1 февраля 2024 года «Росхим» назначен управляющей организацией пермского АО «Метафракс Кемикалс».
В сентябре 2023 года по требованию Генпрокуратуры в собственность государства перешло 97% акций компании по причине незаконного владения.
Многопрофильный холдинг «Метафракс Групп» специализируется в отрасли газохимии и является одним из крупнейших в России производителей метанола и его производных. Компания выпускает 12 наименования химической продукции, в числе которых формальдегид, меламин и смолы синтетического применения. Производственная мощность группы сконцентрирована в компаниях «Метафракс Кемикалс» (крупно- и среднетоннажная химия) и «Метадинеа» (синтетические смолы). Производственные площадки расположены в Прикамье и Подмосковье.