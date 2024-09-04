Правительство России продаст «Метафракс» компании с годовой выручкой в 40 миллиардов

Правительство России 31 августа опубликовало распоряжение № 2392-р о продаже акций «Метафракс Кемикалс» на закрытых торгах. Покупателями предприятия могут быть только российские компании с уставным капиталом не менее 100 млн рублей, работающие на российском рынке не менее трех лет. Консолидированная годовая выручка предприятия не может быть менее 40 млрд рублей. На потенциального покупателя акций накладывается ряд обязательств по запуску и реконструкции производственных линий.