Риелтор Апрелев заявил, что к 2025 году цены на жильё в новостройках упадут на 15–20%

Posted Сегодня, 12:52
Published Сегодня, 12:52
Modified Сегодня, 12:53
Updated Сегодня, 12:53
«Ридус» пообщался с Константином Апрелевым, вице-президентом Гильдии риелторов России. Он рассказал, что с июля спрос на новостройки в стране упал на семьдесят процентов. Это связано с отменой льготной ипотеки и повышением ключевой ставки до восемнадцати процентов.
Эксперт считает, что снижение спроса станет причиной снижения цен на недвижимость в новостройках. По его прогнозу, снижение на 15-20 процентов будет уже в начале следующего года. Он добавил, что некоторые застройщики уже предлагают скидку в 35 процентов, а другие — 15-20 процентов.
Апрелев считает, что, если Центробанк не будет снижать ключевую ставку, то спрос продолжит падать. Он добавил, что в современных условиях снизилась инвестиционная привлекательность квартир в новых домах, поэтому многие будут дожидаться снижения цен. Некоторые обратили внимание на вторичный рынок, на котором заметно некоторое оживление. Риелтор подчеркнул, что цены на недвижимость в стране не вырастут, так как спрос не увеличится.