Риелтор Апрелев заявил, что к 2025 году цены на жильё в новостройках упадут на 15–20%

Эксперт считает, что спрос на недвижимость в новостройках не вырастет, пока ключевая ставка держится на текущем уровне. Из-за падения спроса застройщики к началу следующего года будут вынуждены серьезно снизить цену.