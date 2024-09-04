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Житель Прикамья похитил у возлюбленной ценностей на 56 тысяч рублей

Соликамец дважды обокрал возлюбленную и продал ее вещей на 56 тысяч рублей

4 сентября 2024, 05:12
Фото: 1MI

Житель Прикамья похитил у возлюбленной ценностей на 56 тысяч рублей

Добычей романтика стали телефон и драгоценности.

В Соликамске суд огласил приговор 25-летнему местному жителю. Мужчина признан виновным в двух кражах, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.

В интернете молодой человек познакомился с девушкой, с которой через непродолжительное время начал встречаться. Вскоре он стал частым гостем у подруги и настолько вошел в доверие, что она иногда оставляла ему ключи от своей квартиры.

Однажды парень обнаружил сотовый телефон в одном из прикроватных столиков. Данная находка его очень обрадовала. Не имея денег, молодой человек решил, что чужой гаджет — хороший способ закрыть финансовую дыру. Дождавшись ухода подруги, он похитил мобильник, сдал его в ломбард, а вырученные средства потратил на личные нужды.

В следующий раз добычей злоумышленника стали золотые и серебряные украшения, которые он видел у подруги ранее. Ему не составило труда отыскать заветную шкатулку и забрать ее. Когда девушка ушла на работу, он забрал похищенное и покинул квартиру. Драгоценные изделия фигурант также реализовал через скупщиков и потратил все деньги на себя.

О том, что стала жертвой кавалера-вора, потерпевшая узнала совершенно случайно, отмечают в МВД. У нее сломался сотовый телефон, и она решила воспользоваться старым, но нигде его не нашла. Кроме того, она обратила внимание, что в комоде отсутствует шкатулка с драгоценностями. Поиск украшений был также безрезультатен. Заподозрив, что молодой человек имеет прямое отношение к пропавшим вещам, девушка обратилась в полицию.

Парень не стал отрицать вину и дал признательные показания. Сумма причиненного ущерба составила более 56 тыс. рублей.

Судом соликамец признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Ему назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 460 часов.

В Краснокамске завершено расследование многоэпизодного уголовного дела в отношении ранее неоднократно судимого 40-летнего жителя Соликамска. Мужчина обокрал много дач в окрестностях города, проживая в одной из них.

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