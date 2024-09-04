Соликамец дважды обокрал возлюбленную и продал ее вещей на 56 тысяч рублей

О том, что стала жертвой кавалера-вора, потерпевшая узнала совершенно случайно, отмечают в МВД. У нее сломался сотовый телефон, и она решила воспользоваться старым, но нигде его не нашла. Кроме того, она обратила внимание, что в комоде отсутствует шкатулка с драгоценностями. Поиск украшений был также безрезультатен. Заподозрив, что молодой человек имеет прямое отношение к пропавшим вещам, девушка обратилась в полицию.