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Posted Сегодня, 14:54

Published Сегодня, 14:54

Modified Сегодня, 14:56

Updated Сегодня, 14:56

Вынесен приговор сотруднице банка из Прикамья, укравшей во счета клиента 160 тыс

Сотрудница банка из Кунгура похитила со счета клиента 160 тысяч рублей

4 сентября 2024, 14:54
Фото: 1MI

Вынесен приговор сотруднице банка из Прикамья, укравшей во счета клиента 160 тыс

Она присваивала деньги небольшими суммами.
Сюжет
Кунгур

Кунгурский городской суд вынес приговор в отношении горожанки-бывшей сотрудницы банка. Она признана виновной по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета), ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), сообщают в краевой прокуратуре.

С июня 2018 года по январь 2019 года сотрудница банка, имея доступ к служебной информации, похитила со счета клиента 160 тыс. рублей. Для этого она подделала банковские документы, и снимала под видом собственника.

Суд назначил виновной наказание в виде 1 года 4 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев и со штрафом 100 тыс. рублей. Также с банка в пользу потерпевшей взыскан причиненный материальный ущерб.

В феврале завершено предварительное расследование уголовного дела о краже с банковского счета жителем Губахи. Жертвой 39-летнего мужчины стала его пожилая родственница, сообщают в ГУ МВД по Пермскому краю.

В октябре прошлого года в полицию Губахи обратилась пожилая женщина. Она сообщила о пропаже денег с ее счета в банке. Решив проверить остаток своих сбережений, заявительница обратилась в финансовое учреждение, где обнаружила, что на ее счетах находится маленькая сумма. Ущерб составил 32 тыс. рублей, которые были сняты путем переводов на посторонние счета.

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#Происшествия#Кража#Кунгур#Банк#Кража денег
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