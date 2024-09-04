Сотрудница банка из Кунгура похитила со счета клиента 160 тысяч рублей

В октябре прошлого года в полицию Губахи обратилась пожилая женщина. Она сообщила о пропаже денег с ее счета в банке. Решив проверить остаток своих сбережений, заявительница обратилась в финансовое учреждение, где обнаружила, что на ее счетах находится маленькая сумма. Ущерб составил 32 тыс. рублей, которые были сняты путем переводов на посторонние счета.