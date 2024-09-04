Стало известно, когда в Прикамье потеплеет до +20…+22˚С

Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
Modified Сегодня, 07:18
Updated Сегодня, 07:18
С 6 сентября в Прикамье начнется значительное потепление, преимущественно на северо-западе края. Температурный фон достигнет +20…+22˚С, сообщили в ГИС-центре ПГНИУ.
Предварительно, этой ночью заморозков в регионе не наблюдалось. Минимальная температура воздуха по краю зарегистрирована в Гайнах (+1,0˚С). В Перми температура воздуха составила +4,9˚С. Холоднее всего было на северо-западе края.
Предстоящие две ночи прогнозируются малооблачными и такими же холодными в центральных и южных районах. Заморозки в низких местах также возможны.