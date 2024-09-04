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Posted Сегодня, 07:16

Published Сегодня, 07:16

Modified Сегодня, 07:18

Updated Сегодня, 07:18

С 6 сентября в Пермском крае ожидается значительное потепление до +20…+22˚С

Стало известно, когда в Прикамье потеплеет до +20…+22˚С

4 сентября 2024, 07:16
Фото: Изображение Midjourney

С 6 сентября в Пермском крае ожидается значительное потепление до +20…+22˚С

Потепление наиболее вероятно на северо-западе края.
Сюжет
ПГНИУ

С 6 сентября в Прикамье начнется значительное потепление, преимущественно на северо-западе края. Температурный фон достигнет +20…+22˚С, сообщили в ГИС-центре ПГНИУ.

Предварительно, этой ночью заморозков в регионе не наблюдалось. Минимальная температура воздуха по краю зарегистрирована в Гайнах (+1,0˚С). В Перми температура воздуха составила +4,9˚С. Холоднее всего было на северо-западе края.

Предстоящие две ночи прогнозируются малооблачными и такими же холодными в центральных и южных районах. Заморозки в низких местах также возможны.

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#ПГНИУ#Погода#Заморозки#Прикамье#Температура#Приморский край
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