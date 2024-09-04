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Published Сегодня, 08:05

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Пермский застройщик «СтройПанельКомплект» выплатил пермякам 170 тыс. рублей

«СтройПанельКомплект» попался на занижении площади построенных квартир

4 сентября 2024, 08:05
Фото: СтройПанельКомплект

Пермский застройщик «СтройПанельКомплект» выплатил пермякам 170 тыс. рублей

Пермяки хотели урегулировать спор без суда, но застройщик не отреагировал на претензию.

Компания «Специализированный застройщик Медовый-4» (входит в ГК «СтройПанельКомплект») выплатила неустойку и компенсации морального вреда покупателям квартир в ЖК «Медовый». Сумма выплаты составила 170 тыс. рублей, сообщает пресс-служба УФССП по Пермскому краю.

Застройщик попался на невыполнении своих обязательство перед супружеской парой, которая купила 1-комнатную квартиру у девелопера. В ходе приемки выяснилось, что реальная площадь на 0,5 кв. м. меньше, чем по договору. Пермяки подали претензию застройщику, однако последний не отреагировал. Суд в последствии счел уменьшение площади квартиры существенным изменением технической характеристики объекта. За нарушение прав потребителей, застройщика обязали выплатить каждому члену семьи по 42,5 тыс. рублей.

Руководство компании было уведомлено о возбуждении исполнительных производств, а судебный пристав наложил арест на расчетный счет юридического лица. Спустя несколько дней на депозитный счет ведомства поступила вся подлежащая взысканию сумма в размере 170 тыс. рублей.

В СПК журналисту Properm.ru не стали комментировать ситуацию.

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