«СтройПанельКомплект» попался на занижении площади построенных квартир

Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
Modified Сегодня, 08:13
Updated Сегодня, 08:13
Компания «Специализированный застройщик Медовый-4» (входит в ГК «СтройПанельКомплект») выплатила неустойку и компенсации морального вреда покупателям квартир в ЖК «Медовый». Сумма выплаты составила 170 тыс. рублей, сообщает пресс-служба УФССП по Пермскому краю.
Застройщик попался на невыполнении своих обязательство перед супружеской парой, которая купила 1-комнатную квартиру у девелопера. В ходе приемки выяснилось, что реальная площадь на 0,5 кв. м. меньше, чем по договору. Пермяки подали претензию застройщику, однако последний не отреагировал. Суд в последствии счел уменьшение площади квартиры существенным изменением технической характеристики объекта. За нарушение прав потребителей, застройщика обязали выплатить каждому члену семьи по 42,5 тыс. рублей.
Руководство компании было уведомлено о возбуждении исполнительных производств, а судебный пристав наложил арест на расчетный счет юридического лица. Спустя несколько дней на депозитный счет ведомства поступила вся подлежащая взысканию сумма в размере 170 тыс. рублей.
В СПК журналисту Properm.ru не стали комментировать ситуацию.