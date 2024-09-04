«СтройПанельКомплект» попался на занижении площади построенных квартир

Застройщик попался на невыполнении своих обязательство перед супружеской парой, которая купила 1-комнатную квартиру у девелопера. В ходе приемки выяснилось, что реальная площадь на 0,5 кв. м. меньше, чем по договору. Пермяки подали претензию застройщику, однако последний не отреагировал. Суд в последствии счел уменьшение площади квартиры существенным изменением технической характеристики объекта. За нарушение прав потребителей, застройщика обязали выплатить каждому члену семьи по 42,5 тыс. рублей.