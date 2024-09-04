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МЧС Прикамья: 5–6 сентября в регионе ожидаются туман и заморозки до -2 градусов

Туман и заморозки ожидаются в Пермском крае

4 сентября 2024, 09:50
Фото: ideogram.ai

МЧС Прикамья: 5–6 сентября в регионе ожидаются туман и заморозки до -2 градусов

Особенно внимательными стоит быть участникам дорожного движения.

В Прикамье в ближайшие два дня синоптики прогнозируют неблагоприятные погодные условия. Как рассказали в ГУ МЧС России по региону, ночью и утром 5 сентября местами по краю ожидается туман. Также в некоторых территориях Пермского края 5–6 сентября будут ощущаться заморозки в воздухе и на поверхности почвы: температура воздуха упадет до -2°.

В связи с похолоданием традиционно увеличивается вероятность возникновения пожаров из-за нарушения правил использования электроприборов или газового оборудования. Также возрастает число нарушений правил пожарной безопасности, которые могут привести к возгораниям.

В МЧС рекомендуют автомобилистам соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров на дорогах. Нужно быть особенно бдительными и осторожными в непогоду. Если вы стали свидетелем происшествия или сами попали в беду, свяжитесь со службами экстренного реагирования по телефонам 01, 101 или 112.

Стало известно, когда в Прикамье потеплеет до +22˚С
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#Общество#Регион#Мчс пермского края#Пермь#Погода#Мчс#Туман
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