Туман и заморозки ожидаются в Пермском крае

В МЧС рекомендуют автомобилистам соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров на дорогах. Нужно быть особенно бдительными и осторожными в непогоду. Если вы стали свидетелем происшествия или сами попали в беду, свяжитесь со службами экстренного реагирования по телефонам 01, 101 или 112.