Туман и заморозки ожидаются в Пермском крае

Posted Сегодня, 09:50
Published Сегодня, 09:50
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В Прикамье в ближайшие два дня синоптики прогнозируют неблагоприятные погодные условия. Как рассказали в ГУ МЧС России по региону, ночью и утром 5 сентября местами по краю ожидается туман. Также в некоторых территориях Пермского края 5–6 сентября будут ощущаться заморозки в воздухе и на поверхности почвы: температура воздуха упадет до -2°.
В связи с похолоданием традиционно увеличивается вероятность возникновения пожаров из-за нарушения правил использования электроприборов или газового оборудования. Также возрастает число нарушений правил пожарной безопасности, которые могут привести к возгораниям.
В МЧС рекомендуют автомобилистам соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров на дорогах. Нужно быть особенно бдительными и осторожными в непогоду. Если вы стали свидетелем происшествия или сами попали в беду, свяжитесь со службами экстренного реагирования по телефонам 01, 101 или 112.