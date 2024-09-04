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Posted 4 сентября, 09:03

Published 4 сентября, 09:03

Modified Сегодня, 10:02

Updated Сегодня, 10:02

Турагент рассказал о пяти направлениях, куда туристы не хотят возвращаться

4 сентября 2024, 09:03
Многие жители Подмосковья и других регионов России, выбирая отдых внутри страны, отправляются в популярные туристические направления, такие как Золотое кольцо, южные курорты или Санкт-Петербург. Однако некоторые путешественники предпочитают более экзотические места — Калининград, Байкал, Якутию.

Как рассказал Regions турагент Дмитрий Мир, после пандемии и введения санкций внутренний туризм в России стал очень востребованным. Однако, по словам эксперта, уровень сервиса в ряде регионов оставляет желать лучшего, что отбивает у туристов желание возвращаться в эти места.

Так, по данным Мира, наиболее негативные отзывы получили курорт Сочи, Тува и Камчатка. Туристов в Сочи расстраивали нехватка качественных отелей, высокие цены, грязь и переполненность пляжей. В Туве и на Камчатке путешественников пугали недостаточно развитая инфраструктура и низкий уровень сервиса.

Эксперт отметил, что особенно требовательны к качеству отдыха туристы из Москвы и Подмосковья, которые привыкли к высоким стандартам. Именно поэтому недостатки в ряде российских регионов отбивают у них желание возвращаться в эти места.

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