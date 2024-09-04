Турагент рассказал о пяти направлениях, куда туристы не хотят возвращаться

Как рассказал Regions турагент Дмитрий Мир, после пандемии и введения санкций внутренний туризм в России стал очень востребованным. Однако, по словам эксперта, уровень сервиса в ряде регионов оставляет желать лучшего, что отбивает у туристов желание возвращаться в эти места.