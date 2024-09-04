Услуги ЖКХ подорожали в два раза, и рост продолжится

Есть девелоперы со связями, которые предлагают региональным властям свои генерирующие мощности. За это они получают карт-бланш по тарифам, рассказывает Крохин: — Вот Новая Москва. Район Новые Ватутинки. В чистом поле, на территории бывшей Московской области компания «Инвест Траст» Груздева строит новые микрорайоны, владеет микрорайонами «Ватутинки-Юг», «Центральный» и «Десна». Еще в прошлом и позапрошлом годах поднимался вопрос о том, что у них рост тарифов на отопление и горячую воду 52%. Есть застройщик, у которого есть генерирующие мощности. Он просто перекидывает с одной прокладки на другую, и индексы в этом случае не действуют.