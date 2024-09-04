Услуги ЖКХ подорожали в два раза, и рост продолжится

Posted Сегодня, 17:20
Published Сегодня, 17:20
Modified Сегодня, 17:39
Updated Сегодня, 17:39
Наши коллеги «Новых Известий» сравнили повышение цен в Москве и Костроме и выяснили, что расходы везде выросли в два раза.
Перед очередным повышением тарифов на коммунальные услуги федеральные и региональные власти долго убеждали население в том, что рост цен будет контролируемым и не превысит 20% от стоимости коммуналки, какой она была до 1 июля 2024 года. В некоторых регионах, таких как Санкт-Петербург, из-за выборов коммунальные тарифы и вовсе решили не трогать.
После сезона отпусков и возвращения к «нормальной жизни» многие граждане наконец изучили квитанции, которые разослали коммунальные службы и, говоря очень простым языком, онемели. Оплата в среднем выросла в два раза, и никакими 12%, 15% или даже 16,5% там даже не пахнет.
Татьяна Борисовна живет в поселке Института Полиомиелита в Новой Москве в маленькой двухкомнатной квартире. Вместе с ней прописана внучка, но фактически пенсионерка проживает одна. Вернувшись в квартиру с дачи после двухмесячного отсутствия, Татьяна Борисовна наконец открыла коммунальные счета и не поверила глазам: — Раньше я оплачивала коммуналку в приложении, но сейчас счета передали в МФЦ, поэтому получила их на бумаге. И что я увидела? За газ я платила в июне 160 рублей. В августе мне насчитали 483 рубля. А жилищные услуги подорожали в два раза.
Если платеж за газ показался женщине неприятностью, то счет за воду поверг ее просто в ужас. До июня стоимость всей коммуналки — отопление, холодная и горячая вода, вывоз мусора, общедомовые расходы и даже газ — составляла примерно 4,5 тысячи рублей в месяц.
Августовский счет не шел ни в какое сравнение с предыдущими. Новая УК «Уютный дом», которая теперь будет обслуживать дом Татьяны Борисовны, потребовала от пенсионерки за август 9882 рубля 16 копеек. Дом женщине сразу перестал казаться уютным, потому что за отопление, горячую и холодную воду Татьяна Борисовна заплатит в два раза больше.
За вывоз мусора, общедомовые расходы квитанции еще нет.
Подорожало электричество, но москвичка пока еще не знает на сколько. Если рост будет такой же, как за газ, а именно в три раза, никакой пенсии на коммуналку не хватит. До повышения Татьяна Борисовна платила за свет от 800 до 1400 рублей, в зависимости от того, сколько времени она проводила в московской квартире.
Пока у пенсионерки счетов набралось на 10 тысяч 365 рублей. Остаются платежи за телефон и интернет — 633 рубля и 750 рублей в месяц. Итого 11 тысяч 748 рублей.
Если учесть, что пенсия москвички — 24 тысячи рублей со всеми надбавками, то ей на жизнь не остается даже 10 тысяч рублей в месяц.
Оксана живет с мужем и двумя детьми-подростками в 3-комнатной квартире в Костроме. Больше всего ее семья опасалась повышения тарифов на голубое топливо: — У нас на газу все плиты, тепло и ГВС. Редкие злодеи этот «Газпром».
Из вновь полученных счетов Оксане больше всего «понравилась» квитанция за газ. Помимо роста на 100 рублей — со 197 рублей в мае до 290 рублей за август — в ней было прописано техобслуживание газового оборудования за 2827 рублей.
— Проверка дымоходов — каждый месяц. А тут еще с каким-то дозиметром ходили, а потом прислали счет… Наверное, раз в год должны, но что-то на этот раз счет великоват за 5 минут проверки. Мне бы так платили за работу! — возмущается женщина.
Работа газовщиков и до этого счета большого восторга не вызывала. В апреле кто-то при проверке не открыл дымоход, как следствие, «Газпром газораспределение Кострома» «отрубил» газ во всем доме. 10 дней люди сидели без еды, отопления и горячей воды. Ладно не январь был, вспоминает женщина. Никакого перерасчета жильцам не пришло — а зачем?
Помимо газа, больше всего подорожало в Костроме электричество. Оксана платила в июне 863 рубля 37 копеек. В июле счет пришел на 1000 рублей больше. Холодная вода стоила 704 рубля, после подорожания — 866 рублей. За водоотведение платили 586 рублей, а теперь 730 рублей. Вывоз мусора стал дороже незначительно. Был 119 рублей, стал 131 рубль. В 4 раза больше жильцы дома будут платить за электричество для содержания общественного имущества — 157 рублей против 40 рублей.
Не изменился взнос на капремонт — как платили 631 рубль 66 копеек, так и осталось.
Оксана подсчитала, по сколько ее семье обойдется рост тарифов: — У меня коммуналка идет двумя квитанциями: одна — газ (АОГВ), вторая — все остальное. За июнь — 3653 + 197 = 3850, за июль 5120 + 3117 = 8257. Рост в два раза.
Как видно из полученных от читателей издания квитанций, рост цен на услуги ЖКХ в разы превышает объявленные правительством индексы повышения. Эксперты говорят, что федеральные власти хитрым способом дали региональным властям «подправить положение».
— Дело в том, что индексы повышения тарифа не касаются конкретной коммунальной услуги. Этот индекс касается среднего повышения всех видов коммунальных услуг. При этом отдельные виды, например тарифы на газ или электричество, могут быть больше, чем индекс, — рассказал глава Жилищного союза Москвы Константин Крохин.
Как выяснилось, регионы могут обратиться в ФАС, которая следит за соблюдением тарифов, и в тарифную службу. Пожаловавшись на свое сложное материальное положение, главы регионов получают поблажки, а подведомственное население — квитанции с еще большим количеством цифр. Это касается, например, республик Северного Кавказа, говорит эксперт.
Есть девелоперы со связями, которые предлагают региональным властям свои генерирующие мощности. За это они получают карт-бланш по тарифам, рассказывает Крохин: — Вот Новая Москва. Район Новые Ватутинки. В чистом поле, на территории бывшей Московской области компания «Инвест Траст» Груздева строит новые микрорайоны, владеет микрорайонами «Ватутинки-Юг», «Центральный» и «Десна». Еще в прошлом и позапрошлом годах поднимался вопрос о том, что у них рост тарифов на отопление и горячую воду 52%. Есть застройщик, у которого есть генерирующие мощности. Он просто перекидывает с одной прокладки на другую, и индексы в этом случае не действуют.
Излюбленный способ УК заработать на людях — поднять платежи на общедомовые нужды. Правительство отменило ограничение в размере 5% от общих платежей на водоснабжение, отопление подъездов, подвалов, эксплуатацию лифтов и другие услуги. Немедленно расценки взлетели до небес.
По сути, воруют региональные власти, отмечают эксперты издания. Через региональных операторов — ГБУ «Жилищник», «Мосгаз», «Жилкомсервис» в Питере, МОЭК или принадлежащие застройщикам конторы, генерирующие тепло и подающие горячую и холодную воду, — рисует картину маслом Константин Крохин.
Общественники призывают граждан перестать покорно платить по квитанциям, которые им подсовывают УК и различные монополисты. Никто не спорит, что эта борьба может занять и год, и два.
Константин Крохин призывает всех не молчать: — Когда ты жалуешься, правоохранители вызывают жулика и говорят: ты там прекращай, иначе мы возбуждаемся. Не надо сидеть и платить, а надо жаловаться, ходить, писать. В этом случае последствия есть. Они не будут красивыми, конституционными и юридическими. Злодею не будет дана оценка. Злодей — начальник Жилищной инспекции. В Москве — Кичиков. В Ватутинках — Груздев. Они их не назовут, не накажут, не привлекут к ответственности за мошенничество. Их не накажут, но пальчиком погрозят.