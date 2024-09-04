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Posted 4 сентября, 13:06

Published 4 сентября, 13:06

Modified Сегодня, 10:24

Updated Сегодня, 10:24

В Госдуме предложили работодателям отслеживать рождаемость среди сотрудников

4 сентября 2024, 13:06
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая предложила работодателям перейти от социальных мер поддержки к демографическим.

Буцкая считает, что руководители предприятий должны подсчитывать коэффициент рождаемости среди своих сотрудников и мотивировать их заводить больше детей.

Депутат привела в пример группу компаний «Дело», которая выплачивает миллион рублей за рождение третьего ребёнка, и предприятие «Азот», предоставляющее миллион рублей на первоначальный взнос при покупке жилья за каждого ребёнка, пишет 360.ru.

Буцкая также напомнила, что ставка по Дальневосточной ипотеке составляет всего 2%, что делает жильё доступнее для молодых семей.

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