В Госдуме предложили работодателям отслеживать рождаемость среди сотрудников

Posted 4 сентября, 13:06
Published 4 сентября, 13:06
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
Буцкая считает, что руководители предприятий должны подсчитывать коэффициент рождаемости среди своих сотрудников и мотивировать их заводить больше детей.
Депутат привела в пример группу компаний «Дело», которая выплачивает миллион рублей за рождение третьего ребёнка, и предприятие «Азот», предоставляющее миллион рублей на первоначальный взнос при покупке жилья за каждого ребёнка, пишет 360.ru.
Буцкая также напомнила, что ставка по Дальневосточной ипотеке составляет всего 2%, что делает жильё доступнее для молодых семей.