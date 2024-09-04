В Госдуме предложили работодателям отслеживать рождаемость среди сотрудников

Депутат привела в пример группу компаний «Дело», которая выплачивает миллион рублей за рождение третьего ребёнка, и предприятие «Азот», предоставляющее миллион рублей на первоначальный взнос при покупке жилья за каждого ребёнка, пишет 360.ru.