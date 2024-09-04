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В Кузбассе возбудили уголовное дело после нападения собак на местную жительницу

В Кузбассе возбудили уголовное дело после нападения собак на местную жительницу

4 сентября 2024, 04:41
Фото: 1MI
Идет следствие.

В Кемеровской области возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей) после инцидента с жительницей села Елыкаево. Ранее женщина и ее домашний пес пострадали от нападения собак из парка «ХаскиЛэнд», сообщает VSE42.Ru.

Собаки напали на кемеровчанку и пса, в результате пострадавшая получила телесные повреждения, а ее питомец погиб. Сейчас по факту происшествия ведется следствие, рассказали СМИ в Следкоме.

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#Происшествия#Уголовное дело#Домашние животные
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