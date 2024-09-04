В Кузбассе возбудили уголовное дело после нападения собак на местную жительницу

В Кемеровской области возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей) после инцидента с жительницей села Елыкаево. Ранее женщина и ее домашний пес пострадали от нападения собак из парка «ХаскиЛэнд», сообщает VSE42.Ru.