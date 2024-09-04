В МФЦ Пермского края оказывают юридическую помощь пострадавшим от интернет-мошенников

Злоумышленники предлагают выбрать дату и время для онлайн-записи и просят назвать код из пришедшего на телефон СМС-сообщения. Однако код никакого отношения к документам не имеет, а мошенники с помощью него получают доступ к личному кабинету на «Госуслугах», затем и к онлайн-банкам пострадавших. В пресс-службе МФЦ напоминают, что сотрудники МФЦ никогда не звонят без вашего предварительного обращения и не просят личные данные. Никто из учреждения не будет отправлять сообщение и просить продиктовать код из СМС.