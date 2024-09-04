В МФЦ Пермского края оказывают юридическую помощь пострадавшим от интернет-мошенников

Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
Жители Прикамья могут получить бесплатные консультации юристов через многофункциональные центры «Мои документы». Краевой МФЦ стал одной из пилотных площадок, на которой по соглашению с Центром правовой помощи гражданам в цифровой среде ФГУП «Главный радиочастотный центр» предоставляется новая услуга.
Как рассказал руководитель краевого МФЦ Леонид Громов, проект является социально ориентированным. По его словам, помощь оказывается бесплатно всем категориям обратившихся. «В первую очередь, речь идет о таких ситуациях, как распространение персональных данных, оформление мошенниками кредитов путем получения неправомерного доступа в личный кабинет на Госуслугах, списание денежных средств со счета гражданина без его ведома и другим вопросам законности обработки персональных данных в цифровой среде», — пояснил Леонид Громов.
Жители Пермского края могут подать электронную заявку на получение бесплатной юридической помощи в секторах пользовательского сопровождения, находящихся в отделениях МФЦ. При необходимости специалисты МФЦ помогут составить обращение. Затем работники Центра правовой помощи свяжутся с заявителем для консультирования при нарушении закона о персональных данных. Кроме того, юристы могут бесплатно составить претензии и исковые заявления в суд, при необходимость подготовить жалобу в правоохранительные органы.
Секторы пользовательского сопровождения появились в МФЦ по поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Здесь жители региона могут самостоятельно или при помощи цифровых консультантов подать электронное заявление на получение различных услуг. Например, можно обратиться за помощью в восстановлении доступа к личному кабинету на сайте Госуслуг.
В последнее время в регионе снова регистрируются случаи, когда мошенники представляются сотрудниками МФЦ и пытаются похитить персональные данные пермяков. В частности, в конце августа в контактный центр учреждения поступило более 20 звонков от жителей Прикамья, жаловавшихся на телефонных мошенников. Неизвестные говорят, что они якобы являются сотрудниками архива МФЦ и убеждают граждан, что на их имя есть старые невостребованные документы. Затем пострадавших приглашают прийти в МФЦ.
Злоумышленники предлагают выбрать дату и время для онлайн-записи и просят назвать код из пришедшего на телефон СМС-сообщения. Однако код никакого отношения к документам не имеет, а мошенники с помощью него получают доступ к личному кабинету на «Госуслугах», затем и к онлайн-банкам пострадавших. В пресс-службе МФЦ напоминают, что сотрудники МФЦ никогда не звонят без вашего предварительного обращения и не просят личные данные. Никто из учреждения не будет отправлять сообщение и просить продиктовать код из СМС.