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Posted Сегодня, 03:55

Published Сегодня, 03:55

Modified Сегодня, 04:28

Updated Сегодня, 04:28

В Орджоникидзевском и Мотовилихинском районах Перми открываются новые скверы

В Перми открылись два новых сквера

4 сентября 2024, 03:55
Фото: tg-канал мэра Перми Эдуарда Соснина

В Орджоникидзевском и Мотовилихинском районах Перми открываются новые скверы

Обустройство новых мест отдыха прошло в рамках проекта «Пермь в порядке».
Сюжет
Отдых

В Орджоникидзевском и Мотовилихинском районах Перми появились новые скверы. Обустройство новых мест отдыха и приведение существующих парков и скверов в нормативное состояние проходит в рамках проекта «Пермь в порядке», сообщил в своем телеграм-канале глава краевого центра Эдуард Соснин.

В настоящий момент окончено строительство современного сквера в Мотовилихинском районе на ул. Калгановская, 62. Территория городского места отдыха объединяет площадь для проведения праздников, игровые зоны для детей, спортивную площадка и скейт-парк, а также площадка с полосой препятствий. Присутствуют тихие зоны с навесами и скамейками, возведены современные малые архитектурные формы, пешеходные дорожки, установлено освещение. На участке высажены кустарники и цветники, обустроен газон и живая изгородь.

Сквер на ул. Генерала Черняховского включает в себя зону отдыха с лавочками, детскую площадку, спортивную площадку, площадку для проведения массовых мероприятий с мобильной сценой. Есть освещение и видеонаблюдение. Здесь высажены молодые ели, сосны, берёзы, из кустарников — сирень, дерен белый, рябинник, калина, спирея ниппонская и другие. Будут обустроены газон и цветники. В самом центре сквера стоит высаженная девятиметровая ель,

Фото: tg-канал мэра Перми Эдуарда Соснина
#Пермь#Парки#Отдых#Орджоникидзевский район#Спортивная площадка#Детская площадка#Мотовилихинский район#Озеленение#Инфраструктура#Скверы
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