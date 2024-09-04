В Перми открылись два новых сквера

Posted Сегодня, 03:55
Published Сегодня, 03:55
Modified Сегодня, 04:28
Updated Сегодня, 04:28
В Орджоникидзевском и Мотовилихинском районах Перми появились новые скверы. Обустройство новых мест отдыха и приведение существующих парков и скверов в нормативное состояние проходит в рамках проекта «Пермь в порядке», сообщил в своем телеграм-канале глава краевого центра Эдуард Соснин.
В настоящий момент окончено строительство современного сквера в Мотовилихинском районе на ул. Калгановская, 62. Территория городского места отдыха объединяет площадь для проведения праздников, игровые зоны для детей, спортивную площадка и скейт-парк, а также площадка с полосой препятствий. Присутствуют тихие зоны с навесами и скамейками, возведены современные малые архитектурные формы, пешеходные дорожки, установлено освещение. На участке высажены кустарники и цветники, обустроен газон и живая изгородь.
Сквер на ул. Генерала Черняховского включает в себя зону отдыха с лавочками, детскую площадку, спортивную площадку, площадку для проведения массовых мероприятий с мобильной сценой. Есть освещение и видеонаблюдение. Здесь высажены молодые ели, сосны, берёзы, из кустарников — сирень, дерен белый, рябинник, калина, спирея ниппонская и другие. Будут обустроены газон и цветники. В самом центре сквера стоит высаженная девятиметровая ель,