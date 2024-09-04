В Перми открылись два новых сквера

Сквер на ул. Генерала Черняховского включает в себя зону отдыха с лавочками, детскую площадку, спортивную площадку, площадку для проведения массовых мероприятий с мобильной сценой. Есть освещение и видеонаблюдение. Здесь высажены молодые ели, сосны, берёзы, из кустарников — сирень, дерен белый, рябинник, калина, спирея ниппонская и другие. Будут обустроены газон и цветники. В самом центре сквера стоит высаженная девятиметровая ель,