В Перми полицейские изъяли более 10,5 тысяч пачек контрафактных сигарет

Posted Сегодня, 13:51
Published Сегодня, 13:51
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Updated Сегодня, 13:53
Окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении 34-летнего пермяка. Он подозревается в сбыте контрафактных сигарет, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.
В феврале 2024 года в Перми в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального МВД задержан гражданин с контрафактной табачной продукции. В ходе обысков обнаружено и изъято около 10,5 тысяч пачек табачных изделий, на которых наклеены специальные марки с признаками подделки.
Следствием установлено, что обвиняемый в период с октября 2023 года по февраль этого года приобрел в Перми крупную партию немаркированных табачных изделий, перевез сигареты в арендуемый торговый павильон для хранения с целью сбыта, которые разместил на витринах и продавал гражданам.
Сейчас мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 6 ст. 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Приобретение, хранение в целях сбыта и продажа немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенное в особо крупном размере».
Материалы уголовного дела будут переданы в суд для рассмотрения по существу.
В июне прокуратура Юсьвинского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного предпринимателя. Мужчина торговал контрафактными сигаретами, сообщает краевая прокуратура.
Обвиняемый, являясь индивидуальным предпринимателем, в 2022 и 2023 годах организовал систематическую перевозку в целях продажи немаркированных сигарет различных марок из Перми на производственную базу в селе Юсьва. Уже на месте со склада бизнесмен реализовывал данный контрафакт мелкооптовыми партиями населению.
Деятельность предпринимателя была пресечена сотрудниками регионального УФСБ, в ходе обыска изъято свыше 6 тыс. пачек немаркированной продукции на сумму более 1 млн рублей.