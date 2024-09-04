В Перми полицейские изъяли более 10,5 тысяч пачек контрафактных сигарет

Следствием установлено, что обвиняемый в период с октября 2023 года по февраль этого года приобрел в Перми крупную партию немаркированных табачных изделий, перевез сигареты в арендуемый торговый павильон для хранения с целью сбыта, которые разместил на витринах и продавал гражданам.