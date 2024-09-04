В Перми завершен ремонт 10 дорожных объектов по проекту «Малые дела»

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
В Перми подрядчики завершили ремонт 10 дорожных объектов на текущий год по проекту «Малые дела». Об этом в своем Telegram-канале рассказал мэр краевой столицы Эдуард Соснин.
В Ленинском районе были обновлены участки улиц:
Здесь проведен ремонт покрытия проезжей части, нанесена дорожная разметка. Общая площадь обновленных участков — 9 тыс. кв. м.
В Дзержинском районе отремонтированы следующие участки дорог:
Также обновлены дорожное полотно и разметка. Площадь отремонтированных участков достигает почти 18 тыс. кв. м.
В Свердловском районе приведен в порядок участок дороги на ул. Малышева — от ул. 25 Октября до Максима Горького. Подрядчик уложил новый асфальт, обустроил парковки и пешеходные дорожки. Общая площадь участка составила более 2 тыс. кв. м. Помимо этого, отремонтирована часть ул. Революции — от Центрального рынка до ул. Куйбышева.
В общей сложности площадь обновленных дорожных объектов составила более 32 тыс. кв. м. В нынешнем дорожном сезоне планируется обновить более 1 млн кв. м дорог, в том числе 12 объектов будут приведены в порядок благодаря средствам национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного президентом России Владимиром Путиным.