properm.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
properm.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 09:18

Published Сегодня, 09:18

Modified Сегодня, 09:20

Updated Сегодня, 09:20

Слева — участок улицы Малышева, справа — улицы Екатерининской.

В Перми завершен ремонт 10 дорожных объектов по проекту «Малые дела»

4 сентября 2024, 09:18
Фото: Telegram-канал Эдуарда Соснина
Слева — участок улицы Малышева, справа — улицы Екатерининской.
Общая площадь обновленных дорожных объектов составила более 32 тыс. кв. м.

В Перми подрядчики завершили ремонт 10 дорожных объектов на текущий год по проекту «Малые дела». Об этом в своем Telegram-канале рассказал мэр краевой столицы Эдуард Соснин.

В Ленинском районе были обновлены участки улиц:

  • Луначарского (от ул. Попова до Куйбышева);
  • Максима Горького (от ул. Пушкина до Ленина);
  • Александра Матросова (от ул. Окулова до Монастырской);
  • Парковая (от ул. Достоевского до Екатерининской);
  • Екатерининская (от ул. Максима Горького до дома на Екатерининской, 48).

Здесь проведен ремонт покрытия проезжей части, нанесена дорожная разметка. Общая площадь обновленных участков — 9 тыс. кв. м.

В Дзержинском районе отремонтированы следующие участки дорог:

  • ул. Екатерининская — от площади Гайдара до ул. Плеханова;
  • ул. Петропавловская — от дома на Петропавловской, 105а до ул. Крисанова;
  • ул. Плеханова — от ул. Ленина до Екатерининской.

Также обновлены дорожное полотно и разметка. Площадь отремонтированных участков достигает почти 18 тыс. кв. м.

В Свердловском районе приведен в порядок участок дороги на ул. Малышева — от ул. 25 Октября до Максима Горького. Подрядчик уложил новый асфальт, обустроил парковки и пешеходные дорожки. Общая площадь участка составила более 2 тыс. кв. м. Помимо этого, отремонтирована часть ул. Революции — от Центрального рынка до ул. Куйбышева.

В общей сложности площадь обновленных дорожных объектов составила более 32 тыс. кв. м. В нынешнем дорожном сезоне планируется обновить более 1 млн кв. м дорог, в том числе 12 объектов будут приведены в порядок благодаря средствам национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

#Новости компаний
Подпишитесь
Туман и заморозки ожидаются в Пермском крае
Сегодня, 09:50
Власти Прикамья требуют снять кондиционер с фасада исторического здания
Сегодня, 10:02
Осенью выйдет второй сезон сериала про колонию с пермяком в одной из главных ролей
Сегодня, 11:38
«СтройПанельКомплект» попался на занижении площади построенных квартир
Сегодня, 08:05
Пермяки зачастую отказываются быть присяжными в суде
Сегодня, 08:19
Видео. Медведь в Вишерском заповеднике устроил танцы на камеру. Только посмотрите на это!
Сегодня, 06:07