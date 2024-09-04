В Перми завершен ремонт 10 дорожных объектов по проекту «Малые дела»

В Свердловском районе приведен в порядок участок дороги на ул. Малышева — от ул. 25 Октября до Максима Горького. Подрядчик уложил новый асфальт, обустроил парковки и пешеходные дорожки. Общая площадь участка составила более 2 тыс. кв. м. Помимо этого, отремонтирована часть ул. Революции — от Центрального рынка до ул. Куйбышева.