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В Прикамье может находиться 17-летняя девочка-подросток, исчезнувшая в Когалыме

В Пермском крае может находиться 17-летняя девушка, пропавшая в Когалыме

4 сентября 2024, 06:01
Фото: 1MI / «Регион 59»

В Прикамье может находиться 17-летняя девочка-подросток, исчезнувшая в Когалыме

О местонахождении девочки неизвестно с 24 августа.

На территории Прикамья может находиться 17-летняя девочка-подросток Кристина Семечева, пропавшая в городе Когалым Ханты-Мансийского АО. В настоящий момент устанавливается ее местонахождение, сообщает поисковый отряд «Регион 59».

Известно, что 24 августа девочка ушла из дома и не вернулась. Основные приметы: рост 165 см, среднее телосложение, темные волосы до плеч. В день исчезновения была одета в черную куртку с капюшоном, серую футболку, камуфляжные штаны и кроссовки серо-бежевого цвета.

О том, где девочка находится сейчас, можно в полицию по номерам 02 и 102, в ЕДДС — 112, БРНС Перми — 8 (342)241-36-40, волонтерам — 8-912-880-41-60, инфоргу Юлии — 8-958-244-12-84.

Фото: Поисковый отряд «Регион59-поиск пропавших людей»
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#Пермский край#Полиция#Волонтеры#Поисковый отряд#Когалым#Пропажа#Ханты-Мансийский АО#Семечева
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