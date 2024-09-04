В Пермском крае может находиться 17-летняя девушка, пропавшая в Когалыме

Известно, что 24 августа девочка ушла из дома и не вернулась. Основные приметы: рост 165 см, среднее телосложение, темные волосы до плеч. В день исчезновения была одета в черную куртку с капюшоном, серую футболку, камуфляжные штаны и кроссовки серо-бежевого цвета.