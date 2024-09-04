В Пермском крае может находиться 17-летняя девушка, пропавшая в Когалыме

Posted Сегодня, 06:01
Published Сегодня, 06:01
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Updated Сегодня, 06:04
На территории Прикамья может находиться 17-летняя девочка-подросток Кристина Семечева, пропавшая в городе Когалым Ханты-Мансийского АО. В настоящий момент устанавливается ее местонахождение, сообщает поисковый отряд «Регион 59».
Известно, что 24 августа девочка ушла из дома и не вернулась. Основные приметы: рост 165 см, среднее телосложение, темные волосы до плеч. В день исчезновения была одета в черную куртку с капюшоном, серую футболку, камуфляжные штаны и кроссовки серо-бежевого цвета.
О том, где девочка находится сейчас, можно в полицию по номерам 02 и 102, в ЕДДС — 112, БРНС Перми — 8 (342)241-36-40, волонтерам — 8-912-880-41-60, инфоргу Юлии — 8-958-244-12-84.