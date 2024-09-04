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Published Сегодня, 06:08

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Updated Сегодня, 06:10

Пермский зоопарк выложил новое видео с котятами снежного барса

В Пермском зоопарке рассказали, когда лучше всего смотреть на снежных барсят

4 сентября 2024, 06:08
Фото: Пермский зоопарк

Пермский зоопарк выложил новое видео с котятами снежного барса

Животные будут жить в Перми до тех пор, пока им не исполнится два года.
Сюжет
Зоопарк

В Пермском зоопарке рассказали, когда посетителям лучше всего приходить, чтобы полюбоваться на котят снежного барса. Также сотрудники учреждения выложили новое видео с играющими малышами

«Доброго утра желают всем наши пушистые солнышки — снежные барсята.
Сперва они неспешно просыпаются под боком у мамы, а потом, как и все дети идут гулять и играть. Если хотите застать малышей на прогулке, лучшее время для этого — вторая половина дня, хотя смотреть на этих неуклюжих пока котят можно бесконечно», — говорится в описании к ролику.

Маленьким барсятам почти три месяца. Они будут оставаться в пермском зоопарке, пока им не исполнится два года. Затем хищников отпустят в один из природных заповедников, где обитают их сородичи.

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