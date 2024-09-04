В Пермском зоопарке рассказали, когда лучше всего смотреть на снежных барсят

Posted Сегодня, 06:08
Published Сегодня, 06:08
Modified Сегодня, 06:10
Updated Сегодня, 06:10
В Пермском зоопарке рассказали, когда посетителям лучше всего приходить, чтобы полюбоваться на котят снежного барса. Также сотрудники учреждения выложили новое видео с играющими малышами
«Доброго утра желают всем наши пушистые солнышки — снежные барсята.
Сперва они неспешно просыпаются под боком у мамы, а потом, как и все дети идут гулять и играть. Если хотите застать малышей на прогулке, лучшее время для этого — вторая половина дня, хотя смотреть на этих неуклюжих пока котят можно бесконечно», — говорится в описании к ролику.
Маленьким барсятам почти три месяца. Они будут оставаться в пермском зоопарке, пока им не исполнится два года. Затем хищников отпустят в один из природных заповедников, где обитают их сородичи.