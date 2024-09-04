В Пермском зоопарке рассказали, когда лучше всего смотреть на снежных барсят

«Доброго утра желают всем наши пушистые солнышки — снежные барсята.

Сперва они неспешно просыпаются под боком у мамы, а потом, как и все дети идут гулять и играть. Если хотите застать малышей на прогулке, лучшее время для этого — вторая половина дня, хотя смотреть на этих неуклюжих пока котят можно бесконечно», — говорится в описании к ролику.