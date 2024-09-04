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Published Сегодня, 04:25

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В правила фото-видеофиксации нарушений ПДД в Пермском крае внесены изменения

В правила фото-видеофиксации нарушений ПДД в Пермском крае внесены изменения

4 сентября 2024, 04:25
Фото: Министерство транспорта Пермского края
С 1 сентября начали действовать изменения в федеральном законе
Сюжет
Пдд

С 1 сентября вступили в силу изменения в Федеральный закон «О дорогах и дорожной деятельности». Об этом сообщают в краевом минтрансе.

Изменения коснулись требований к работе систем фото-видеофиксации нарушений Правил дорожного движения (ПДД) и регламента взаимодействия служб, работающих с такими системами.

В связи с изменениями в законодательстве ГКУ «ЦБДД Пермского края», совместно с Управлением Госавтоинспекции и собственниками дорог провело анализ соответствия установленных средств фиксации нарушений ПДД новым требованиям. На территории Пермского края в настоящее время функционируют 403 комплекса фиксации нарушений ПДД, из них 362 стационарных, 34 передвижных и семь мобильных.

В Пермском крае новые требования законодательства затронут только стационарные средства фиксации. Места размещения передвижных и маршруты мобильных комплексов и до принятия нового закона изменялись регулярно, в зависимости от аварийной ситуации и согласования с Управлением ГИБДД ГУ МВД по Пермскому краю.

Законодательство определяет допустимые места для размещения оборудования. Часть существующих комплексов не соответствует новым критериям. ГУ МВД РФ по Пермскому краю уведомило о необходимости отключения 45 из них, но демонтаж не обязателен, поэтому все комплексы временно останутся на своих местах для профилактики нарушений. В дальнейшем часть из них будет демонтирована, перенесена или оставлена для учета интенсивности движения.

Как отмечают в ведомстве, в 2024 году на территории Пермского края реализованы следующие мероприятия по улучшению системы фиксации административных нарушений ПДД:

  • установлено 32 новых КФВФ и модернизировано 71 неработоспособных КФВФ;
  • обновлено пять детекторов транспорта для расширения функционала и фиксации нарушений ПДД;
  • закуплено шесть новых мобильных средств фиксации;
  • заключён контракт на установку стационарных средств фиксации в трёх местах концентрации ДТП со сроком выполнения работ до 30 ноября 2024 года.
#Пдд#Транспорт
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