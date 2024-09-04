В правила фото-видеофиксации нарушений ПДД в Пермском крае внесены изменения

Законодательство определяет допустимые места для размещения оборудования. Часть существующих комплексов не соответствует новым критериям. ГУ МВД РФ по Пермскому краю уведомило о необходимости отключения 45 из них, но демонтаж не обязателен, поэтому все комплексы временно останутся на своих местах для профилактики нарушений. В дальнейшем часть из них будет демонтирована, перенесена или оставлена для учета интенсивности движения.