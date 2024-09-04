В Прикамье на треть выросла заболеваемость коронавирусом

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За минувшую неделю с 26 августа по 1 сентября в Пермском крае было выявлено 553 новых случая COVID-19, что на 33,5% больше, чем за предыдущую неделю (414 случаев). Как сообщает оперштаб, всего с диагнозом COVID-19 госпитализировали 41 человека, 427 человек выздоровело. Один человек скончался.
Отметим, что за неделю с 19 по 25 августа в медучреждения региона с COVID-19 попали 49 человек, выздоровели 270 пермяков.