properm.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
properm.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 02:50

Published Сегодня, 02:50

Modified Сегодня, 04:24

Updated Сегодня, 04:24

Заболеваемость в Прикамье коронавирусом COVID-19 выросла на 33%

В Прикамье на треть выросла заболеваемость коронавирусом

4 сентября 2024, 02:50
Фото: Изображение Midjourney

Заболеваемость в Прикамье коронавирусом COVID-19 выросла на 33%

За неделю с 26 августа по 1 сентября в регионе было зарегистрировано 553 новых случая COVID-19.

За минувшую неделю с 26 августа по 1 сентября в Пермском крае было выявлено 553 новых случая COVID-19, что на 33,5% больше, чем за предыдущую неделю (414 случаев). Как сообщает оперштаб, всего с диагнозом COVID-19 госпитализировали 41 человека, 427 человек выздоровело. Один человек скончался.

Отметим, что за неделю с 19 по 25 августа в медучреждения региона с COVID-19 попали 49 человек, выздоровели 270 пермяков.

Читайте также:
В Прикамье заболеваемость коронавирусом увеличилась в 1,5 разаСезонный рост заболеваемости в Прикамье начался раньше обычногоПермякам заплатят 87 тысяч за испытание на их детях вакцины от COVID-19
#Коронавирус#COVID-19#Статистика заболеваемости
Подпишитесь
Фото. Пермяк принял участие в межконтинентальном заплыве из Азии в Европу через Босфор
Сегодня, 03:23
Видео. Медведь в Вишерском заповеднике устроил танцы на камеру. Только посмотрите на это!
Сегодня, 06:07
В Пермском крае может находиться 17-летняя девушка, пропавшая в Когалыме
Сегодня, 06:01
До конца сентября закрыли участок одной из улиц в центре Перми
Сегодня, 05:10
Белорусам нравится пермское мороженое в полтора раза сильнее, чем годом ранее
Сегодня, 04:44