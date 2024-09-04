В Прикамье стартовала регистрация на забег «Кросс наций»

Центральный забег состоится в Перми на лыжной базе «Динамо» (ул. Самаркандская, 2). Кроме онлайн заявки предусмотрена возможность регистрации в ДС «Орленок». Она будет проводится с 17 по 20 сентября с 14:00 до 19:00. Здесь же можно будет получить нагрудные номера тем, кто прошел онлайн-регистрацию. Они также будут выдаваться в день старта — 21 сентября с 9:00 до 11:00 на территории лыжной базы «Динамо».