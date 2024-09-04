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В Прикамье стартовала регистрация на забег, который пройдет 21 сентября

В Прикамье стартовала регистрация на забег «Кросс наций»

4 сентября 2024, 05:46
Фото: минстерство спорта Пермского края

В Прикамье стартовала регистрация на забег, который пройдет 21 сентября

Для желающих будут доступны шесть дистанций

В Пермском крае стартовала регистрация на Всероссийский день бега «Кросс нации». В этом году он пройдет в субботу, 21 сентября, сообщают в краевом минспорта.

В Прикамье забег будет проходить в 43 муниципалитетах. Место забега участники определяют самостоятельно при онлайн-регистрации на портале «Госуслуги». Участие бесплатное.

В программе «Кросса нации» шесть дистанций:

  • 1 000 м — семейный забег, эстафета (200 м + 300 м + 500 м) среди семей с детьми 2012–2014 гг. р.;
  • 1 000 м — для лиц с ОВЗ и инвалидностью (женщины и мужчины);
  • 1 000 м — для девушек и юношей 2015 г. р. и младше;
  • 2 000 м — для всех желающих (женщины и мужчины);
  • 4 000 м — для девушек и юношей 2005 г.р .и младше;
  • 6 000 м — для женщин и мужчин 2004 г.р .и старше.

Центральный забег состоится в Перми на лыжной базе «Динамо» (ул. Самаркандская, 2). Кроме онлайн заявки предусмотрена возможность регистрации в ДС «Орленок». Она будет проводится с 17 по 20 сентября с 14:00 до 19:00. Здесь же можно будет получить нагрудные номера тем, кто прошел онлайн-регистрацию. Они также будут выдаваться в день старта — 21 сентября с 9:00 до 11:00 на территории лыжной базы «Динамо».

Отметим, 50 первых финишеров каждого забега ждут сувениры в виде фирменных баффов от Минспорта России.

Участники соревнований допускаются только при наличии допуска врача.

В дни проведения «Пермского марафона» участники соревнований могут бесплатно сходить в «Ленинскую баню», стало известно Properm.ru. Ранее данный факт нигде не афишировался.

По информации собеседника редакции, льгота на посещение бани предоставляется не всем, а только тем, кто участвует в забегах на марафонские дистанции — 42 км (мужчины) и 21 км (женщины). У учреждения заключены спонсорские контракты с городской администрацией.

#Спорт#Касается каждого#Забег
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