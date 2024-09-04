В пятницу в Пермском крае стартуют выборы

Posted Сегодня, 13:01
Published Сегодня, 13:01
Modified Сегодня, 13:03
Updated Сегодня, 13:03
В эту пятницу, 6 сентября начинаются выборы в местные думы. Об этом напоминает телеграмм-канал «На местах».
С пятницы, 6 сентября по воскресенье, 8 сентября будут проходить выборы депутатов представительных органов: Александровского, Березовского, Гайнского, Косинского, Кочевского, Ординского, Уинского, Юрлинского, Юсьвинского муниципальных округов, Верещагинского, Добрянского, Ильинского, Красновишерского, Нытвенского, Октябрьского, Осинского, Очерского, Суксунского, Чердынского, Чернушинского, Чусовского городских округов и ЗАТО Звездный.
Также состоятся дополнительные выборы депутатов:
Принять участие в голосовании можно в любой из дней: 6, 7 или 8 сентября. Также избиратели смогут воспользоваться дистанционным электронным голосованием, не посещая свой избирательный участок.
В начале августа окончилась регистрация кандидатов для участия в выборах в сентябре. Всего в Прикамье зарегистрировано 990 кандидатов, 84 из них — самовыдвиженцы, 906 — представители политических партий:
Также зарегистрированы все 14 кандидатов, выдвинутых на довыборы в Законодательное собрание Пермского края.