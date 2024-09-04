properm.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
properm.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 13:01

Published Сегодня, 13:01

Modified Сегодня, 13:03

Updated Сегодня, 13:03

С 6 по 8 сентября в более чем 20 муниципалитетах Пермского края пройдут выборы

В пятницу в Пермском крае стартуют выборы

4 сентября 2024, 13:01
Фото: Изображение Midjourney

С 6 по 8 сентября в более чем 20 муниципалитетах Пермского края пройдут выборы

Будут избираться депутаты представительных органов муниципалитетов и Заксобрания
Сюжет
Выборы

В эту пятницу, 6 сентября начинаются выборы в местные думы. Об этом напоминает телеграмм-канал «На местах».

С пятницы, 6 сентября по воскресенье, 8 сентября будут проходить выборы депутатов представительных органов: Александровского, Березовского, Гайнского, Косинского, Кочевского, Ординского, Уинского, Юрлинского, Юсьвинского муниципальных округов, Верещагинского, Добрянского, Ильинского, Красновишерского, Нытвенского, Октябрьского, Осинского, Очерского, Суксунского, Чердынского, Чернушинского, Чусовского городских округов и ЗАТО Звездный.

Также состоятся дополнительные выборы депутатов:

  • Законодательного Собрания Пермского края по одномандатным избирательным округам №12 и №20;
  • Думы Березниковского ГО по одномандатному избирательному округу №10;
  • Думы Краснокамского ГО по одномандатному избирательному округу №12;
  • Думы Лысьвенского ГО по одномандатному избирательному округу №7;
  • Думы Соликамского ГО по одномандатному избирательному округу №18.

Принять участие в голосовании можно в любой из дней: 6, 7 или 8 сентября. Также избиратели смогут воспользоваться дистанционным электронным голосованием, не посещая свой избирательный участок.

В начале августа окончилась регистрация кандидатов для участия в выборах в сентябре. Всего в Прикамье зарегистрировано 990 кандидатов, 84 из них — самовыдвиженцы, 906 — представители политических партий:

  • 370 — «Единая Россия»,
  • 190 — ЛДПР,
  • 121 — «Справедливая Россия — Патриоты — За правду»,
  • по 102 кандидата — КПРФ и «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»,
  • 16 — «Новые люди»,
  • 2 — «Коммунисты России».

Также зарегистрированы все 14 кандидатов, выдвинутых на довыборы в Законодательное собрание Пермского края.

Читайте также:
В гордуму в Нытве баллотируется бывший боевик с КавказаСтали известны причины отказа в регистрации кандидатов на выборы в ПрикамьеЗавершилось выдвижение кандидатов на выборы в Единый день голосования в Прикамье
#Политика#Выборы
Подпишитесь
Туман и заморозки ожидаются в Пермском крае
Сегодня, 09:50
Власти Прикамья требуют снять кондиционер с фасада исторического здания
Сегодня, 10:02
Осенью выйдет второй сезон сериала про колонию с пермяком в одной из главных ролей
Сегодня, 11:38
«СтройПанельКомплект» попался на занижении площади построенных квартир
Сегодня, 08:05
Пермяки зачастую отказываются быть присяжными в суде
Сегодня, 08:19
Видео. Медведь в Вишерском заповеднике устроил танцы на камеру. Только посмотрите на это!
Сегодня, 06:07