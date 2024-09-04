В сентябре пермяки не раз смогут увидеть полярное сияние

Из-за высокой магнитной активности солнца сентябрь в Пермском крае может стать богатым на полярные сияния. Как сообщает астроклуб «Телескоп» во ВКонтакте, в течение месяца можно будет также увидеть яркие созвездия в Млечном Пути: Стрелец, Щит, Орел, Стрела, Лисичка, Лебедь, Ящерица, Цефей, Кассиопея, Персей, Возничий, Телец, Близнецы и Орион.