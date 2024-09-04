В сентябре пермяки не раз смогут увидеть полярное сияние

Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
Modified Сегодня, 09:42
Updated Сегодня, 09:42
Из-за высокой магнитной активности солнца сентябрь в Пермском крае может стать богатым на полярные сияния. Как сообщает астроклуб «Телескоп» во ВКонтакте, в течение месяца можно будет также увидеть яркие созвездия в Млечном Пути: Стрелец, Щит, Орел, Стрела, Лисичка, Лебедь, Ящерица, Цефей, Кассиопея, Персей, Возничий, Телец, Близнецы и Орион.
Последнее северное сияние участники астрологического клубу увидели в Ильинском районе 1 сентября. «С 0.00 до 0.30 во время нашего астро-выезда на Прогулку по Млечному Пути мы увидели и сфотографировали Северную Аврору», — пишет «Телескоп» в соцсети.