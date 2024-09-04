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Сентябрь в Прикамье может быть богатым на полярные сияния

В сентябре пермяки не раз смогут увидеть полярное сияние

4 сентября 2024, 09:40
Фото: Астроклуб «Телескоп»

Сентябрь в Прикамье может быть богатым на полярные сияния

Причиной тому станет высокая магнитная активность солнца.

Из-за высокой магнитной активности солнца сентябрь в Пермском крае может стать богатым на полярные сияния. Как сообщает астроклуб «Телескоп» во ВКонтакте, в течение месяца можно будет также увидеть яркие созвездия в Млечном Пути: Стрелец, Щит, Орел, Стрела, Лисичка, Лебедь, Ящерица, Цефей, Кассиопея, Персей, Возничий, Телец, Близнецы и Орион.

Последнее северное сияние участники астрологического клубу увидели в Ильинском районе 1 сентября. «С 0.00 до 0.30 во время нашего астро-выезда на Прогулку по Млечному Пути мы увидели и сфотографировали Северную Аврору», — пишет «Телескоп» в соцсети.

Фото: Астроклуб "Телескоп"
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#Северное сияние#Полярное сияние#Солнце#Ильинский район#Телескоп#Астроклуб
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