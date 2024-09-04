В выходные на набережной Перми пройдет развлекательный фестиваль «Отражение»

Posted Сегодня, 08:08
Published Сегодня, 08:08
Modified Сегодня, 08:10
Updated Сегодня, 08:10
В эту субботу, 7 сентября, на набережной Перми пройдет фестиваль «Отражение», который закроет летний сезон. Утром вдоль спуска к набережной по ул. Газеты Звезда откроется выставка советских ретро-автомобилей 1960–1980 годов от музея «Ретро-Гараж», рассказали в пресс-службе администрации города.
С 14:00 в разных частях променадной части набережной будут работать интерактивные площадки, в том числе и детская игровая с аниматорами. До 18:00 желающие могут стать участниками шоу по мотивам популярных телепередач. А до 19:00 пермяки проверят свою внимательность, сообразительность и удачу в уличных настольных играх. Кроме того, через шлемы виртуальной реальности можно будет посмотреть познавательные и развлекательные фильмы.
С 15:00 до 17:00 у большой зеркальной надписи «ПЕРМЬ» гости фестиваля смогут сделать фото с «зеркальными людьми». На зеленой лужайке напротив причалов №6 и №7 откроется лаунж-зона — в ней выступят пермские диджеи в заключительной части фестиваля «Музыка лета».
Главная сцена «Отражения» будет установлена в большом амфитеатре набережной. Программа мероприятий здесь выглядит следующим образом: