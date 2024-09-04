properm.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
properm.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 08:08

Published Сегодня, 08:08

Modified Сегодня, 08:10

Updated Сегодня, 08:10

На набережной Перми 7 сентября пройдет развлекательный фестиваль «Отражение»

В выходные на набережной Перми пройдет развлекательный фестиваль «Отражение»

4 сентября 2024, 08:08
Фото: пресс-служба «Пермской дирекции»

На набережной Перми 7 сентября пройдет развлекательный фестиваль «Отражение»

Гости мероприятия смогут сделать необычные фото на память, поучаствовать в мастер-классах и посмотреть фильмы в шлемах виртуальной реальности.

В эту субботу, 7 сентября, на набережной Перми пройдет фестиваль «Отражение», который закроет летний сезон. Утром вдоль спуска к набережной по ул. Газеты Звезда откроется выставка советских ретро-автомобилей 1960–1980 годов от музея «Ретро-Гараж», рассказали в пресс-службе администрации города.

С 14:00 в разных частях променадной части набережной будут работать интерактивные площадки, в том числе и детская игровая с аниматорами. До 18:00 желающие могут стать участниками шоу по мотивам популярных телепередач. А до 19:00 пермяки проверят свою внимательность, сообразительность и удачу в уличных настольных играх. Кроме того, через шлемы виртуальной реальности можно будет посмотреть познавательные и развлекательные фильмы.

С 15:00 до 17:00 у большой зеркальной надписи «ПЕРМЬ» гости фестиваля смогут сделать фото с «зеркальными людьми». На зеленой лужайке напротив причалов №6 и №7 откроется лаунж-зона — в ней выступят пермские диджеи в заключительной части фестиваля «Музыка лета».

Главная сцена «Отражения» будет установлена в большом амфитеатре набережной. Программа мероприятий здесь выглядит следующим образом:

  • 15:00 — 15:15 — открытое занятие Kangoo Jumps под руководством опытного фитнес-инструктора;
  • 15:30 — цирковое шоу, в котором активные пермяки могут на время стать артистами;
  • 16:30 — выступление пермских музыкальных групп с каверами и авторскими песнями;
  • после 20:30 — выступление группы из Екатеринбурга Tonya Mak Team.
Читайте также:
Без паники. В Перми проводятся учения оперативных службПермяки просятся в дома, где из окна видно Каму — посмотреть шоу яхт и аэростатовНовую набережную в Закамске открыли в июне, но она уже рушится
#Общество#Пермь#Набережная#Администрация Перми#Фестиваль#Набережная камы
Подпишитесь
Туман и заморозки ожидаются в Пермском крае
Сегодня, 09:50
Власти Прикамья требуют снять кондиционер с фасада исторического здания
Сегодня, 10:02
Осенью выйдет второй сезон сериала про колонию с пермяком в одной из главных ролей
Сегодня, 11:38
«СтройПанельКомплект» попался на занижении площади построенных квартир
Сегодня, 08:05
Пермяки зачастую отказываются быть присяжными в суде
Сегодня, 08:19
Видео. Медведь в Вишерском заповеднике устроил танцы на камеру. Только посмотрите на это!
Сегодня, 06:07