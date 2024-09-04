В выходные на набережной Перми пройдет развлекательный фестиваль «Отражение»

С 14:00 в разных частях променадной части набережной будут работать интерактивные площадки, в том числе и детская игровая с аниматорами. До 18:00 желающие могут стать участниками шоу по мотивам популярных телепередач. А до 19:00 пермяки проверят свою внимательность, сообразительность и удачу в уличных настольных играх. Кроме того, через шлемы виртуальной реальности можно будет посмотреть познавательные и развлекательные фильмы.