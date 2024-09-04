Власти Прикамья требуют снять кондиционер с фасада исторического здания

Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края через суд пытается добиться от пермской бизнесвумен Светлаты Деменевой снять кондиционер с фасада многоквартирного дома на ул. Розалии Землячки, 8. Как сообщает «Ъ-Прикамье» со ссылкой на материалы дела, здание находится на территории объекта культурного наследия «Городские Горки».