Власти Прикамья требуют снять кондиционер с фасада исторического здания

Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
Modified Сегодня, 10:04
Updated Сегодня, 10:04
Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края через суд пытается добиться от пермской бизнесвумен Светлаты Деменевой снять кондиционер с фасада многоквартирного дома на ул. Розалии Землячки, 8. Как сообщает «Ъ-Прикамье» со ссылкой на материалы дела, здание находится на территории объекта культурного наследия «Городские Горки».
Помимо демонтажа кондиционера ведомство требует отремонтировать часть фасада в течение трех дней с момента вступления решения суда в законную силу. Заявление инспекции от 19 августа принято к производству. Дело будет рассмотрено 2 октября.