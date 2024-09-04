properm.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
properm.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 10:02

Published Сегодня, 10:02

Modified Сегодня, 10:04

Updated Сегодня, 10:04

Власти Пермского края требуют убрать кондиционер с фасада исторического здания

Власти Прикамья требуют снять кондиционер с фасада исторического здания

4 сентября 2024, 10:02
Фото: Google maps

Власти Пермского края требуют убрать кондиционер с фасада исторического здания

19 августа краевая инспекция по охране объектов культурного наследия подала заявление в суд.

Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края через суд пытается добиться от пермской бизнесвумен Светлаты Деменевой снять кондиционер с фасада многоквартирного дома на ул. Розалии Землячки, 8. Как сообщает «Ъ-Прикамье» со ссылкой на материалы дела, здание находится на территории объекта культурного наследия «Городские Горки».

Помимо демонтажа кондиционера ведомство требует отремонтировать часть фасада в течение трех дней с момента вступления решения суда в законную силу. Заявление инспекции от 19 августа принято к производству. Дело будет рассмотрено 2 октября.

Читайте также:
Власти Прикамья готовятся выкупить историческое здание поликлиники в Мотовилихе«Телта» проиграла иск основному заказчику средств связи для МинобороныВ Прикамье мужчину признали виновным в краже гаечных ключей
#Бизнес#Суд#Пермский край#Ремонт#Объекты культурного наследия#Заявление#Демонтаж#Многоквартирный дом#Кондиционер#Инспекция#Фасад#Ремонт фасада#Журнал Ъ-Прикамье#Государственная инспекция
Подпишитесь
Туман и заморозки ожидаются в Пермском крае
Сегодня, 09:50
Осенью выйдет второй сезон сериала про колонию с пермяком в одной из главных ролей
Сегодня, 11:38
«СтройПанельКомплект» попался на занижении площади построенных квартир
Сегодня, 08:05
Пермяки зачастую отказываются быть присяжными в суде
Сегодня, 08:19
Видео. Медведь в Вишерском заповеднике устроил танцы на камеру. Только посмотрите на это!
Сегодня, 06:07