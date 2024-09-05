Безопасный старт школьного сезона: 5 советов от психолога билайн университета

Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 11:39
Updated Сегодня, 11:39
Начало учебного года может быть не самым простым периодом в жизни школьника и его родителей. Настроиться на учебу после каникул и адаптироваться к режиму бывает сложно как для первоклассника, так и для подростка. О том, как помочь ребенку влиться в учебный процесс, рассказала психолог «билайн университета», член Ассоциации корпоративных психологов России Елена Кречко (психолог не является врачом, рекомендации носят общий характер).
В начале школьного сезона одним из важных вопросов становится способность ребенка придерживаться расписания дня и самостоятельно обслуживать себя с минимальным контролем со стороны родителя. Важно вместе с ребенком создать четкий график дня с учетом времени для учебы, отдыха, питания и сна. Совместная работа над графиком позволит ребенку лучше его запомнить, а самостоятельное следование плану будет развивать способность к самообслуживанию.
После продолжительных каникул важно восстановить режим дня, поскольку сон — основной источник восполнения сил. Также стоит разнообразить досуг — в этот период ребенок может начать испытывать стресс из-за смены деятельности, поэтому важно, чтобы в расписании было достаточно времени для прогулок и хобби.
Порой у родителей возникает желание записать ребенка сразу в несколько секций и кружков, обеспечив ему тем самым «полную занятость». Вместе с тем, важно приучать ребенка к нагрузке дозированно, ориентируясь на его психоэмоциональное и физическое состояние. Стоит воздержаться от давления на ребенка, поскольку оно может отбить интерес к занятиям.
Для того, чтобы сделать гаджет другом и помощником в развитии ребенка, психолог рекомендует родителям обучать его использованию тех приложений, которые способствуют развитию жизненных навыков: например, инструментов для планирования, учебы и ведения дневника, занятий спортом. Это развивает навыки самостоятельности и учит извлекать пользу из гаджетов, а не рассматривать их только как развлечение.
Сегодня дети и подростки часто заводят друзей в интернете, так как это обусловлено современной культурой и естественной ситуацией развития. Важно обсуждать с ребенком, в какие ситуации можно попасть, общаясь в интернете, однако не нужно воспринимать всех онлайн-друзей как потенциальных обманщиков и мошенников. Виртуальный формат общения является абсолютной нормой для современного общества, этим можно пользоваться во благо для себя и для развития ребенка.
Чтобы сделать использование смартфона ребенком более безопасным, билайн разработал специальные детские сим-карты. Сервис «Моя безопасность», который может защитить* клиентов от телефонного мошенничества при обычных звонках и в популярных мессенджерах, на этих сим-картах подключен бесплатно по умолчанию, независимо от того, является ли сим-карта отдельной или частью семейного тарифа.
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*защита осуществляется с помощью опции «Виртуальный помощник» в приложении билайн (12+). Звонки мошенников определяются с применением спец. алгоритмов без учета предпочтений абонента.