Безопасный старт школьного сезона: 5 советов от психолога билайн университета

Сегодня дети и подростки часто заводят друзей в интернете, так как это обусловлено современной культурой и естественной ситуацией развития. Важно обсуждать с ребенком, в какие ситуации можно попасть, общаясь в интернете, однако не нужно воспринимать всех онлайн-друзей как потенциальных обманщиков и мошенников. Виртуальный формат общения является абсолютной нормой для современного общества, этим можно пользоваться во благо для себя и для развития ребенка.