Бывшее здание музея современного искусства PERMM подешевело на 50 миллионов

Как указывается в объявлении на «Авито», стоимость одного квадратного метра — 119 035 рублей. Трехэтажное здание общей площадью 2,9 тыс. кв. м. 2008 года постройки. Площадь участка — 4,5 тыс. кв. м. Неподалеку есть асфальтированная парковка и остановки общественного транспорта. В здании можно разметить медицинский центр, гостиницу, ресторанный комплекс, образовательное учреждение, офис или штаб-квартиру.