Бывшее здание музея современного искусства PERMM подешевело на 50 миллионов

Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
Modified Сегодня, 08:07
Updated Сегодня, 08:07
Цена здания торгового центра в Мотовилихинском районе Перми, где ранее размещался музей PERMM, снизилась на 50 млн рублей, составив 350 млн рублей. Первым на изменение стоимости актива обратило внимание «Ъ-Прикамье». В августе строение оценивалось в 400 млн рублей.
Как указывается в объявлении на «Авито», стоимость одного квадратного метра — 119 035 рублей. Трехэтажное здание общей площадью 2,9 тыс. кв. м. 2008 года постройки. Площадь участка — 4,5 тыс. кв. м. Неподалеку есть асфальтированная парковка и остановки общественного транспорта. В здании можно разметить медицинский центр, гостиницу, ресторанный комплекс, образовательное учреждение, офис или штаб-квартиру.
В 2023 году здание также было выставлено на продажу, но за 260 млн рублей. Покупатель нашелся, но вскоре сделка была расторгнута. Владеет ТЦ основатель холдинга «Сатурн-Р» Александр Репин.