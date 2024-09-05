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Published Сегодня, 08:05

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Updated Сегодня, 08:07

Бывшее здание музея современного искусства PERMM подешевело на 50 млн рублей

Бывшее здание музея современного искусства PERMM подешевело на 50 миллионов

5 сентября 2024, 08:05
Фото: properm.ru

Бывшее здание музея современного искусства PERMM подешевело на 50 млн рублей

Стоимость актива — 350 млн рублей.
Сюжет
Permm

Цена здания торгового центра в Мотовилихинском районе Перми, где ранее размещался музей PERMM, снизилась на 50 млн рублей, составив 350 млн рублей. Первым на изменение стоимости актива обратило внимание «Ъ-Прикамье». В августе строение оценивалось в 400 млн рублей.

Как указывается в объявлении на «Авито», стоимость одного квадратного метра — 119 035 рублей. Трехэтажное здание общей площадью 2,9 тыс. кв. м. 2008 года постройки. Площадь участка — 4,5 тыс. кв. м. Неподалеку есть асфальтированная парковка и остановки общественного транспорта. В здании можно разметить медицинский центр, гостиницу, ресторанный комплекс, образовательное учреждение, офис или штаб-квартиру.

В 2023 году здание также было выставлено на продажу, но за 260 млн рублей. Покупатель нашелся, но вскоре сделка была расторгнута. Владеет ТЦ основатель холдинга «Сатурн-Р» Александр Репин.

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#Недвижимость#Пермь#Permm#Торговый центр#Рынок недвижимости
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