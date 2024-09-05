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Дачница из Подмосковья вырастила тыкву весом более 200 килограммов

5 сентября 2024, 14:41
Наталья Смирнова, садовод из Можайского округа Московской области, вырастила на своем участке гигантскую тыкву весом более 200 килограммов. С этой тыквой, которую она назвала «Валун», Смирнова планирует принять участие в международном конкурсе по выращиванию гигантских овощей.

Смирнова активно ведет социальные сети, где делится с подписчиками секретами выращивания различных культур. На ее участке растет не только гигантская тыква, но и другие впечатляющие овощи, включая кабачки длиной 64 сантиметра, лук весом полкилограмма и подсолнухи высотой до трех метров, пишет 360.ru.

Целью Натальи было вырастить огромную тыкву, и из семи посаженных семян две тыквы достигли значительных размеров, но настоящим рекордсменом стал «Валун».

#Алина Ибрагимова
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