Дачница из Подмосковья вырастила тыкву весом более 200 килограммов

Смирнова активно ведет социальные сети, где делится с подписчиками секретами выращивания различных культур. На ее участке растет не только гигантская тыква, но и другие впечатляющие овощи, включая кабачки длиной 64 сантиметра, лук весом полкилограмма и подсолнухи высотой до трех метров, пишет 360.ru.