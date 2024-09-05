Дачница из Подмосковья вырастила тыкву весом более 200 килограммов

Posted Сегодня, 14:41
Published Сегодня, 14:41
Modified Сегодня, 14:41
Updated Сегодня, 14:41
Смирнова активно ведет социальные сети, где делится с подписчиками секретами выращивания различных культур. На ее участке растет не только гигантская тыква, но и другие впечатляющие овощи, включая кабачки длиной 64 сантиметра, лук весом полкилограмма и подсолнухи высотой до трех метров, пишет 360.ru.
Целью Натальи было вырастить огромную тыкву, и из семи посаженных семян две тыквы достигли значительных размеров, но настоящим рекордсменом стал «Валун».